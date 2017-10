Selección peruana: "Beto Da Silva, Iván Bulos, Alexander Succar y otros deben tener espacio en Perú"

Del saque somos carnecita... En el fútbol todos tienen su momento. Es la hora de pensar en jugadores con motor nuevo, cero kilómetros y hambre de gloria para la selección. En lugar de pensar en convocar a un tío cuarentón hay que darle espacios a‘Beto’ Da Silva, Iván Bulos, Alexander Succar y otros que se sacan la mela todas las semanas. Pizarro no tuvo una ni dos Eliminatorias, tuvo cinco, y nunca se convirtió en un buen líder ni abanderado de la selección. El ‘Orejas’ tiene más goles con la ‘blanquirroja’. Así es...



Hay que ponernos las pilas, que no nos pase lo del vóley, que cada vez está peor. Ahora vienen Colombia y Argentina y se pasean en nuestra ‘pepa’. Antes éramos potencia en el mundo, solo Brasil nos daba pelea en Sudamérica. Seguimos viviendo del subcampeonato olímpico en 1988 y todo por culpa de los directivos que nunca trabajaron a largo plazo. Con lisuras y mentadas de madre no se llega a un Mundial. Se perdió tiempo valioso y ahora damos pena. Ayayayay...



Ya me enteré que el ‘Patrón’ regresó a caminar con la cubana que le pide regalos caros. Cuando no pudo darle, se alejó de ella, pero ahora que ha vuelto a ponerse de moda, otra vez la fue a buscar. La firme que el cariño a cambio de regalitos, solo es para los sonsos. Así es...



Ese arquero que tuvo un dame que te doy con una salsera y atrasó a un ‘ruso’, es el cabecilla de las malas noches en su equipo. Dicen que ‘batutea’ a la gente para ir a ‘liquidar’ después de los partidos de local. Qué feo... Me voy, soy fuga.

