Selección peruana: El Bombardero afirma que el equipo de Gareca es ordenado, pero tiene que mejorar

Del saque somos carnecita... La firme que el Perú-Croacia alimenta el ego, pero no hay que ‘pisar huevos’ porque estos partidos solo sirven para corregir errores. Recuerden que en la gira del 81, le ganamos a Francia y selecciones bravas, y se nos fue la lancha porque nos creímos lo que no éramos. El equipo de Ricardo Gareca es ordenado y tiene aire, pulmones. Corre y mete hasta el más sano. Creo que en fútbol y posesión de balón nos falta mejorar bastante. Tapia le puso el cuerpo, como si fuese canchero, a Modric y Flores lo destrozó con un cinturazo a Rakitic. Estamos siendo efectivos hasta con los chispazos y ojito que vi el partido con una Heineken bien al polo, con mis causitas ‘Pachi’ y ‘Caco’, que también son peloteros antiguos y callejeros. Sí, señores...



Es sábado, son las 6 de la tarde y estoy lateando por el Aventura Mall y me cruzo con la ‘Foquita’, ‘Culebra’, ‘Caballito’, ‘Beto’ da Silva y Carvallo, pero los muchachos no me voltean. Saben que este es el mejor centro comercial de Miami y queda en Sunny Island, mi zona hace un par de años. Aquí tuve noches memorables en el Newport Beach, un hotel ‘ficho’ de mil piscinazos. El lugar es mismo Jockey Plaza, hay trapos serios y modelos con colores distintos al Perú. Los precios son a media caña, accesibles para el que chambea. Lo mejor es que ves chibolas maduras y tías que están buenas. La verídica, me dio gusto que Jefferson camine con el pelotón y ya no con los ‘4 fantásticos’. Ese es el reflejo de la unión que hay dentro y fuera del campo. Esa es la diferencia de otras generaciones, otros camarines y Eliminatorias donde todos se acuchillaban. Da gusto ver a Advíncula renovado, a Santamaría que no desentona, a Ramos que le cae bien el brazalete. Trauco en lo suyo, aunque atacaron por ese lado y tuvo que preocuparse más por la marca que por la proyección. Los croatas manejaron el balón casi 75 minutos y se chocaron con la muralla de Cáceda, que está con confianza. Y no va a ser...

Sería la tarea de Tapia. Cubre bien la pelota, la pasa y plancha sin importarle los apellidos. Cueva ahí nomás, sin sobresalir. Carrillo y Flores regalaron felicidad. ‘Orejas’ con más recorrido. Arriba, Farfán, con su experiencia, crea problemas, busca espacios, trata de asociarse por las bandas. No es 9, pero igualito jode. Los que entraron tuvieron que ponerse el overol, porque nos quedamos con 10. Lo interesante es que va cambiando la cultura esa de que nos convierten al comienzo y al final. También que nos tiraban de mantequilla, de pan con relleno, que no podíamos celebrar afuera y el viernes he liquidado como los dioses, con los 48 mil peruanos que armaron la fiesta en las tribunas. Eso es lo positivo, no todos los partidos te pintan con dos o tres ataques. No nos engañemos con ensayos. A la hora de la verdad, en el Mundial, se necesita el combo: calidad y sacrificio. Lo segundo nos sobra. Así es...



