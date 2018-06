Selección peruana: 'El Bombardero' hizo su podio de la bicolor en Rusia 2018

Del saque somos carnecita... Terceros en el Grupo C. Campeones del mundo en hinchada y sin jugar 7 partidos. Demostramos al planeta que somos una sola idea. Hemos traído alegría, colorido, fiesta y sentimiento puro a Rusia. El ‘Contigo Perú’ a todo pulmón en Saransk, Ekaterimburgo y Sochi, donde ya estábamos eliminados, quedará grabado en el chip de mi memoria hasta el último suspiro de mi vida. Ayer me temblaron la voz y las piernas de tanta emoción. Mi corazón, misma gelatina, al ver a mis compatriotas abrazados y llorando por el tema del genio Augusto Polo Campos e interpretado por los maestros don Óscar Avilés y el ‘Zambo’ Cavero. Quise que mis hijas en Perú me acompañen en la letra y lo hicieron en videollamada. Se nos escaparon nuestros lagrimones. Estoy con la garganta inflamada después de gritar los goles de Carrillo y Guerrero. Pasaron 36 años para desahogar esas tres benditas letritas y disfrutar de un triunfo en un Mundial. Así es...



No nos podíamos ir coleros. Este grupo no lo merecía por lo que había nadado para ir al repechaje y conseguir la clasificación cuando todos lo dieron por muerto finalizada la primera rueda de la Eliminatoria. Así que era justo este premio consuelo. Fue 2-0 contra Australia y con sobresaltos. Ellos al comienzo nos desbordaron por las bandas. Nos superaban en el trámite hasta que la vitamina bajó de las tribunas y fue la mejor charla técnica. Apareció nuestro capitán con un centro pasado y preciso para la ‘Culebra’, que de ‘cachetada’ la clavó por abajo. Nos reacomodamos un poco, porque los ‘canguritos’ siguieron con el mismo ritmo. En el segundo tiempo, vacunó el ‘Depredador’ y le tapó el hocico a los chistosos que cuestionaron su nivel y estado físico. Entiendan, es Paolo y diez más, hasta que tenga aire y llantas. Rexuxa...



Mi podio de rendimiento es el siguiente: Carrillo la recontrarrompió y diría que es la estrella de la primera fase. Lo de Luis Advíncula es notable, se consagró. Ese desodorante le ha dado alas. Es un toro que debería tener su revancha en Europa. Las revelaciones son la ‘Roca’ Anderson Santamaría y Pedro Aquino. No les quema el balón y van fuerte sin respetar apellidos. Dos fijos en el próximo proceso. El zaguero tiene salida limpia, pero a veces se excede en la corta y hay que reventarla como lo hace Sergio Ramos. Pedro Gallese es garantía. El estrés y la tensión no dejan en paz a Alberto Rodríguez. Cargan sus músculos y se contractura, se desgarra. Miguel Trauco es bipolar. Sufre en los primeros tiempos y crece su zurda en los segundos. Renato Tapia se la pasó con mareos y no porque se tomó algunos tragos. Nada de nada. Un encontronazo ante Francia y un pelotazo frente a los australianos lo han tenido aturdido. Pero es inamovible. Califico con 5 puntos la campaña de Yoshimar Yotún, Edison Flores y Christian Cueva. Los chatos no se agrandaron ni pericotearon, pero son competitivos. No desarrollaron su potencial. Jefferson Farfán allí nomás. Los recambios fueron solo para oxigenar el equipo. Hay 14 seleccionados con kilometraje y ya con experiencia mundialista. Pero por edad están casi descartados el ‘Mudo’, ‘Foquita’, ‘Depredador’ y ya nos quedan 11. Si queremos ir a Qatar, nos falta más gente y calidad. Chambeemos para encontrar un ‘9’ y un ‘10’. Hay que repotenciar delanteros, volantes creativos, marcadores, zagueros y arqueros. Giras, amistosos y ojos para escoger a los talentos. Repito, dos ‘champús’ seguidos no se dan. Curuju...



Tema nacional es la continuidad de Ricardo Gareca. ¿Se va o se queda? Es la pregunta general. El pueblo no analiza, está desbordado, solo le interesa que nos llevó a Rusia. La afición, su hijo, familia, le piden que se quede, renueve. No da pistas de seguir y su entorno crea la duda. Incluso se ha filtrado el rumor de que saca la cola de todas maneras. Supongo que algo no le cuadra y prefiere marcharse por la puerta grande. Él tiene la última palabra. ¿Qué pienso yo? Que conoce el plantel, el medio y los jugadores le creen. También que volvió a controlar la disciplina en la interna. Borró del mapa a varios ‘pesos pesados’ y no pasó ni mela. Seguramente hay otros argumentos para la ampliación de su contrato. Pero también recuerdo que nos metimos por la rendija para jugar con Nueva Zelanda y que ya eliminados no valen nada los puntos en Sochi. Y me quedo corto con otros detalles. Usted mírelo por el lado que quiera. Si se arranca, no me hace ni cosquillas. Si lo convencen, que demuestre que el color verde y las novias no nos llevaron a la Copa del Mundo. Y no va a ser... Me voy, soy

