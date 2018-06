Selección peruana: "La tenemos bastante brava en el Grupo C", sostiene El Bombardero [VIDEO y FOTOS]

Del saque somos carnecita... Entramos a la recta final y cuenta regresiva para el debut en Rusia 2018. Se acabaron los amistosos, ensayos, pichangas y experimentos. Ahora viene la hora de verdad. Será emocionante, se nos erizará la piel cuando veamos a la Blanquirroja después de 36 años en un Mundial. Los peruchos llevaremos la fiesta, la bulla y la ‘mozonada’ a los estadios donde Perú diga presente. Allí estaré, en vivo y en directo, recontracaleta, perfil bajo y anotando todito para que usted sienta que camina y se vacila por Moscú, Saransk, Ekaterimburgo o Sochi. Sí, se va a enterar de hasta cómo besan las rusas. Ayayayayay...

Tres partidos son seguros, luego, lo que Dios quiera. Uno más sería genial y dos, fantástico. Qué bonito es escribirlo porque el papel aguanta todo. La realidad es que primero la tenemos bastante brava en el Grupo C. Superar esa valla no es de alivio. El partido con Dinamarca puede determinar qué rumbo tomaremos. Allá, el ‘Tigre’ no podrá tocar novias, como es su cábala. No habrá reclamos en mesa. Lo que necesitamos es jugar bien al fútbol y meterla. Nada más. Curuju...

Se le fue la lancha a Mister Chip. Se ha adelantado al ranking FIFA y ha publicado que estamos séptimos. Por los últimos resultados en Estados Unidos y la minigira por Europa, puede ser cierto, pero es un ‘engañamuchachos’, un tango de aquellos. No hay que pisar el palito. Esa tabla no dice ni mela porque Argentina, Inglaterra, Francia y Uruguay cuentan con mejores individualidades y están en otro nivel, en otro escalón. Por esos números, la gente quema cerebro. Rexuxa...

Aldo Corzo y su alegría de llegar a Rusia.

¿Pondrías a Jefferson Farfán de titular el sábado 16 de junio? Es la única duda de Ricardo Gareca. Algunos lo quieren desde el vamos. Otros, como primera pieza de recambio. ¿A quién sacarías por la ‘Foquita’? Los de contención son fijos: Yotún y Tapia. Los extremos son Carrillo y Flores. Y Cueva detrás de Guerrero, quien es inamovible. Desde ese punto de vista, la ‘Culebra’ o ‘Aladino’ podrían ser sacrificados, porque el equipo es ‘Orejas’ y diez más. Es cierto que necesitamos equilibrio en la volante, recorrido. Pero por una cuestión de gusto, le pongo mi fichita a ‘Jeffry’ por Christian. Nada más. Así es... Me voy, soy fuga.