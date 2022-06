Del saque somos carnecita... Lo que interesa es lo del lunes 13 de junio. El 1-0 ante Nueva Zelanda es engañoso. El arquero nos regaló un gol y eso no significa jugar bien. No podemos esperanzarnos a la fortuna, a la suerte o el azar. Esto que sirva para pisar tierra, porque me da la impresión que hay excesiva confianza y que el comando técnico se ‘ponga las pilas’.

TE VA A INTERESAR: EL BOMBARDERO CASI PIERDE LA CONEXIÓN BOGOTÁ - MADRID

Si los seleccionados van a seguir recibiendo a sus familiares en la concentración, se nos va a escapar la tortuga. Si un chistoso va a gritar ‘soplete’ a un periodista , se nos va la lancha. Aquí hay que respirar y transpirar repechaje hasta cuando se apagan las luces.

El que extraña a mamita, esposita, amiguita o tiene ganas de pelear, que se vaya a la mela. La clasificación se define en 90 minutos y no hay tiempo para sentimentalismos e idioteces.

Si nos han guerreado en un amistoso, imagínense lo que será por ir al Mundial. Australia y Emiratos Árabes Unidos también se motivan como nosotros. En un partido decisivo, cualquier error o detalle te manda al sótano diez. Y no me digan que no hay que dramatizar, porque no se podía arriesgar. Una cosa es exponer la integridad física y otra aburrir. Sí, señores...

EL PAPEL DE FAVORITO NOS BURREA

La neta es que el estilo del choque, de la pierna fuerte, de la presión, de los que no dejan voltear, de los que bombardean con centros nos incomodan. El papel de favoritos en las apuestas nos burrea. Es una talla de traje que nos queda grande. Por eso hay que bajarle una rayita al ego.

Me dio gusto que la mejor hinchada del mundo se haya ido feliz a casa sin importar y analizar el rendimiento y las imprecisiones de principio a fin. Que el viaje de miles de kilómetros en tren, bus, avión y auto desde Italia, Suecia, Holanda, Alemania, Francia y toda España y Europa, haya valido la pena.

Fue un domingo diferente para esa gente que chambea parejo en construcción, cocina, fábricas, transporte, empresas y diferentes oficios y carreras. Invirtieron sus euros y se emocionaron hasta las lágrimas con el ‘Contigo Perú’ y bailando ‘El cervecero’ en las tribunas. Eso no tiene precio. Es un pedacito de tu tierra que añoras y extrañas cada día de tu vida. Pero más orgullosos estarán si nos llevan a Qatar. Y no va cher...

Es imposible hacer el uno por uno del equipo en un choque donde ganó el organizador del evento. Pero sí me queda clarito que la camiseta negra del rival le queda mejor que la blanquirroja a ‘Forrest Gump’ y la ‘Muela’. No por malos. Es que no tienen freno de mano y no doblan las rodillas. A todas van igual.

Esa selección es tan limitada que el entrenador quiso controlar un balón en la zona técnica y casi se fractura ambos tobillos. Los colorados se desconfiguraron cuando Lapadula los vacunó. El colchón de Yoshimar Yotún parece king size. Vive de lo que hizo en una parte de la Eliminatoria. Ya es hora de que reaccione, porque necesitamos de su calidad. Si funciona en Doha, cancelada la cuenta. Si su zurda está fina, hagamos las reservas para noviembre. Así es...

EL HINCHA ISRAELITA MANGUEA HASTA PARA LA PRESTOBARBA

Saliendo del estadio del Espanyol, que es hermoso, me crucé con Franco Navarro y su pareja. Al ‘Pepón’ se le vinieron los años. Tenía la barba totalmente blanca. También lo vi a la ‘Roca’ Zela, que le hace la competencia al ‘israelita’ como el fanático viajero de la selección.

La diferencia es que el exjugador pasa su dorada y pega. El otro ‘manguea’ hasta para su máquina de afeitar. Es completito. El ‘Tanque’ de la Agremiación sentadito en zona VIP. Vive a los futbolistas y también a la Federación. Más allá se ubicó Víctor Anchante, ex-Cristal y Boys, al lado de su española. Trabaja en la ciudad de Santander.

Me pasaron la voz que Claudio Pizarro se puso la ‘12′. Se olvidó de los resentimientos por no ir a Rusia 2018 y estuvo observando a varios de sus excompañeros con la bicolor. Aunque yo soy ‘podrido’ y creo que hay un business de por medio. Ese blanco toca una piedra y la convierte en diamante.

Bueno, toca un bañito, porque estoy todo encharolado por el fuerte calor. Me dicen que por la noche se presenta César Vega y Callao Salsa. Varios ‘peruchos’ que están empilados empalman al local. Celebremos tranquilos. Guardemos gargantas y bolsillos en caso llegue el verdadero festejo en Doha... Me voy, soy fuga.

MÁS INFORMACIÓN