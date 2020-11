Del saque somos carnecita... Estoy recontrapalteado. Así como dije que podíamos competir si repetíamos y sosteníamos los 80 minutos contra Brasil, ahora les aseguro que no le ganamos a Bolivia ni Venezuela si jugamos como en esta fecha doble (Chile y Argentina). No mostramos ni mela. Ni colectivo ni carácter. Casi todos por debajo de su nivel. Y lo más grave es que un futbolista sin confianza es como un nervioso manejando un auto de Fórmula 1. Argentina nos ha devuelto a nuestra realidad. Otro ritmo, intensidad y velocidad. Parecía una gacela frente a una tortuga. Para muestra basta un botón. Aldo Corzo aquí va, viene, le sobra físico, ataca, centra y cabecea. Lo Celso lo dibujó con pincel y ya lo tiene colgado en la sala de su casa. Así de simple...

Las redes, el pueblo, la calle, los periodistas y mujeres defienden a muerte a Gianluca Lapadula. Tiene ángel y se le ve ubicado. El tema no es de argolla. Lo que pasa es que en Italia y Europa la transición es más rápida. Es otro estilo. Te la lanza el back o el volante que da salida. En la selección tocan 80 veces antes de tirársela dividida. Encima Cuevita no profundiza. Carrillo peca de individualista, las imprecisiones de la volante y solo Trauco la puede centrar, pero hasta hoy no la chunta con el ‘Bambino’. Así es difícil, pero va a tener que rebuscársela. Curuju...

La buena noticia entre comillas es que en marzo deben volver Zambrano, Farfán y Guerrero. Son 6 puntos que debemos conseguir si pretendemos seguir guerreando para Qatar. Han sido cuatro fechas donde nunca fuimos favoritos. En la jornada 5 y 6 tampoco lo seremos. Pero no hay excusa para perder. Espero que no me vengan con el tango que La Paz es bravísimo por la altura. Ya no ocurrirá de nuevo lo del reclamo en mesa. Así que debemos pensar en alguna estrategia. Scaloni con Messi paradito en un costado se llevó la victoria merecida en el ‘Hernando Siles’. Y la ‘Vinotinto’ no ha sido fácil en la pasada Eliminatoria en Lima. Perdíamos 2-0 y empatamos en una mala noche. Ayayayay...

Advíncula y Trauco han bajado una barbaridad. Quizás sus separaciones han afectado sus rendimientos. Ojalá que estos meses les sirvan para que ordenen sus cabezas. Lo emocional es primordial para estar tranquilo. Estar expuestos públicamente por su vida privada les ha pasado la factura. Y deben reconocerlo. No creo que Ruidíaz ande bien anímicamente. Que sane su mente. Lo de Cueva es desesperante. Como 10 u 8 no resuelve. No es el distinto. Ya lleva miles de batallas y sigue con el chiche que solo se aplaude en el ‘Mundialito’ y torneos de fulbito. Lo dejo ahí. Mañana la seguimos... Me voy, soy fuga.