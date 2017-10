Selección peruana: El Bombardero está preocupado por este detalle [VIDEO]

Del saque somos carnecita... Celebro la clasificación al repechaje, estoy feliz porque mi sueño es ver a mi selección en un Mundial. Y me he dado duro después del partido. No con chelas, whisky, trago corto ni vinito, sino haciendo el amor con mi señora. Como también prometió Jaime Bayly en su columna, previo al partido. Y por siaca, no necesito de la ‘pastillita azul’ ni preparados como muchos que funcionan a medias. Buenos abdominales y recursos. Ya pasó la emoción, la euforia, la locura y ahora hay que decir las cosas tal y como son. Sigamos siendo humildes, porque no somos favoritos ante nadie. Ni siquiera contra estas torres de Nueva Zelanda. Sí, señores...



Los periodistas están para decir las cosas en su momento y no ser generales después de la batalla. Hay algunos que se quedaron mudos en la primera rueda de las Eliminatorias. Otros respaldaban el proceso con los errores grotescos de Ricardo Gareca. Yo dije lo que pensaba y lo voy a seguir haciendo porque esa es mi función. Yo no me subo al carro de nadie. Yo apoyo desinteresadamente. No de ahora, de toda la vida. Pero eso no quita que me muerda la lengua, me tapen la boca. Y revisen mis archivos. Motivando al mango. Así es...



No soy mezquino. El ‘equipo de todos’ ha evolucionado en algunos aspectos en la segunda parte, lo que valió ir al repechaje. No me interesa si el TAS nos dio la mano, que las demás selecciones jugaron para nosotros, que la suerte se puso la blanquirroja, que las carambolas nos dieron el quinto puesto, que Bolivia se perdió un gol en el último minuto en el ‘Monumental’, que Godín la tiró al palo al final en el Nacional, que David Ospina es amigo nuestro. Esas son circunstancias del juego y las reglas. Rexuxa...



A mí lo que me preocupa es el tema fútbol. No creamos ni elaboramos. En dos partidos solo hemos generado peligro de tiro libre. Uno en ‘La Bombonera’, que desvió Sergio Romero a los 92’, y el martes, que la clavó Paolo Guerrero ante Colombia a los 76’. Edison Flores y Cuevita la metieron de media distancia en el 2-1 ante los boliches, ‘Orejas’ también de fuera del área ante Ecuador y Hurtado de contragolpe con el tobillo. Paolo aprovechó pase largo de Yotún, lo sacó con el cuerpo a Godín y lo vacunó a Muslera. Con Argentina en Lima, fue una jugada similar con Funes Mori y servicio de Trauco. Ayayayay...



Pékerman se llevó un punto y la clasificación porque estudió nuestras debilidades. Puso a Falcao y Duván Zapata, dos ‘9’ de choque, fuerza, cargosos, intensos, de buen juego aéreo, que son los típicos delanteros que incomodan al ‘Mudo’ Rodríguez y nuestra defensa. Allí estuvo la clave. Además, solo Gallese, Tapia y Guerrero mantuvieron su nivel. Entiendo que era el partido de las ‘piernas pesadas’ para las dos selecciones, pero vienen 180 minutos históricos y hay que mejorar para no pasar apuros. Y no va a ser... Me voy, soy fuga.

Perú vs Colombia. resumen del primer tiempo