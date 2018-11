Del saque somos carnecita... Se acabó el 2018 para la ‘Blanquirroja’. No fue una gran despedida, más allá de la fiesta que hubo en las tribunas. Si miramos los fríos números, se puede decir que hemos descendido en la curva de evolución. Empezamos bien el año mundialista ganando a Croacia e Islandia en Estados Unidos, nos frenamos en la Copa del Mundo y después el equipo no ha logrado repetir la solidez y trabajo colectivo que le valió para conseguir la clasificación. Después del Mundial, hemos jugado seis encuentros y solo ganamos uno. La firme que los astros dejaron de alinearse para el ‘Tigre’. Así es...

Los amistosos son para ensayar sistemas, probar jugadores, corregir errores, pero después de ver los dos partidos, me preocupa la zona defensiva. Nos llegan poco y hacen goles tontos. Si antes del Mundial, los centrales respondían en buen nivel, ahora ninguno de los cuatro que alternaron ante Ecuador y Costa Rica da seguridad. Flojos en la marca, sin reacción, lentos y sin coordinación. Es la zona donde más se ha retrocedido...

Anoche hubo seis cambios en el once con respecto al que fue titular ante Ecuador. Me queda claro que nuestro universo no es amplio. No voy a lapidar a nadie, porque cada uno sabe lo que rinde, pero sí hablo de lo que veo y hay varios que no están para arrancar. Ruidíaz no es ‘9’, no asusta a nadie y por allí puede ser alternativa cuando hay espacios y los centrales estén desgastados. Polo tiene velocidad, encara, pero se le apaga la tele cuando llega al área. Benavente tuvo su oportunidad y si bien tuvo chispazos, no me convenció del todo para llevar la ‘10’. Creo que si lo acompañan mejor, podría mostrarse más...

Quedé realmente preocupado con el rendimiento de Trauco. No es ni la sombra del lateral que destacaba en Flamengo. Ante Ecuador fue una puerta abierta y ayer volvió a repetirlo. Tapia es otro al que la poca continuidad le ha afectado muchísimo. Cuando ingresaron Farfán y Carrillo, mejoramos en ataque, por potencia y jerarquía. Creo que se vienen meses de arduo trabajo para Gareca y su comando técnico. Sin un ‘9’ como Guerrero, sin esa pizca de suerte y con pocos jugadores con continuidad y nivel, la vamos a tener difícil en Copa América y Eliminatorias. Me apuran con el cierre, mañana seguiré analizando el juego colectivo... Me voy, soy fuga.