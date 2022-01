Del saque somos carnecita... Escucho mucho que la selección está en capacidad de ganar en Barranquilla. Yo no lo veo tan sencillo. Es un comentario flojo. A mí dame sugerencias, soluciones, alternativas. Detalles.

¿Cómo frenamos a Luis Díaz?, ¿qué planteamiento utilizamos?, ¿qué debilidad de ellos explotamos?, ¿cómo ayudamos a Corzo o improvisamos en el puesto?, ¿por dónde atacamos?

No seamos ligeros. Las opiniones tienen que ayudar. No crear falsas expectativas ni pegarla de adivinos o videntes. Si fuese así de bonito y facilito, ya estaríamos en el Mundial. Sí, señores...

El goleador histórico del fútbol peruano, Sergio 'Checho' Ibarra estuvo en 'La fe de Cuto' y contó pasajes de su vida que sorprendieron y conmovieron a 'Cuto' Guadalupe.

Sinceramente veo recontra complicado lo del viernes. No estoy para decir pavadas. Estoy para ser honesto y pechar. Colombia individual y colectivamente es más que Perú. Pero eso no garantiza ni mela porque hay muchos matices para llevarte un triunfo.

‘COLOMBIA VIENE DAÑADA DEL COCO’

Ellos vienen dañados del coco porque hace cinco fechas no convierten. Eso quieras o no te taladra la cabecita. Y es medio puntito a nuestro favor en lo mental, pero nada más.

En lo que no debemos caer es creernos lo que no somos. Hay que trabajar el partido con paciencia e inteligencia. Allí estará la clave. La polla, las apuestas, Incabet es para los hinchas. Así es...

Insisto, el tema es que no salgan de ese trauma de que no la meten. Si logramos aguantar un tiempo, en el segundo se abre la puerta de la fortuna. Soy un convencido de que no debemos desordenarnos atrás.

Cerrojo a las bandas y esperemos que se desgasten porque el calor también los afectará, ya que la mayoría juega en Europa. Estoy seguro de que habrá tiempo para contragolpear si mantenemos la valla invicta.

Ellos se van a regalar porque se van a regalar. Debemos estar finos, efectivos y enchufadísimos. Han negado venta de entradas para los peruanos, perfecto. El peor enemigo de los colochos serán los aficionados de la tribuna porque son los primeros que entrarán en desesperación. Empieza uno y lo sigue el estadio. Y no va a ser...

‘GARECA TIENE EL CELULAR DE DIOS’

La neta es que Gareca tiene el celular de Dios. Se cayó otro bravo del equipo de Rueda. Además de Duván Zapata (lesionado), ahora el ómicron tumbó a Luis Muriel. Una cosa es con esa dupla en el campo y otra con Miguel Borja, Luis Suárez o Falcao. Simplemente los delanteros de Atalanta marcan la diferencia y tienen mejor actualidad.

El zambo es un tanque imparable y su compañero de equipo viene de atrás y en zig zag rompe todo en el camino. Radamel tiene sus añitos y los otros dos son referenciales. Tampoco es para subestimarlos.

Pero yo prefiero la mantequilla que la mermelada. ¿Ustedes creen que están palteados por estas ausencias? Les aseguro que sí. Aprovechemos cualquier situación. Saquemos provecho hasta del aire. Todo suma. Todo vale. Todo que sea por Qatar. Rexuxa... Me voy, soy fuga.

