Algo pasó en la selección cuando jugó sus amistosos por Estados Unidos: Si hay comentarios de indisciplina, es por algo

Del saque somos carnecita... La firme que algo pasó en la selección cuando jugó sus amistosos por Estados Unidos en octubre. Si están saliendo diversos personajes a comentar que ocurrió una indisciplina, es por algo. Yo soy ‘podrido’, tengo barrio, calle y olor a camarín desde chiquitito. Los periodistas de FoxSports Perú y ‘Chalaca’ Gonzales manejan sus fuentes, tienen contactos en el interior de la Blanquirroja y saben lo que ocurrió. Hace años era la misma vaina y los directivos de la Federación, en lugar de imponer la disciplina, se hacían los locos, se echaban grasa y el resultado: 36 años de fracasos sin ir a un Mundial. Hace poco nomás, cuando dirigía el ‘Mago’, a la Videna entraban hasta orquestas salseras y otros ‘limpiaban el cutis’ en el estacionamiento. No repitamos los mismos errores. Cortemos de raíz o ‘parchemos’, porque sino se le va la lancha al ‘pelucón’. Así es...

Nuestra pelotita tiene que cambiar. Los culpables son esos que se meten a vivir del fútbol. Hace poco estalló un broncón entre jugadores y dirigentes de un club por el tema de los dobles contratos. Más de medio equipo fue al arreglo y estaban al día. Pero cuando se dejó de pagar al otro grupo que no tranzó, reventó el chupo. El equipo se fue a la mela y hay varios que ya están haciendo maletas por salir de allí. Asuuuu...

Ya me contaron que el ‘Diente de oro’ no aceptó que le rebajen el sueldo en el puerto y está negociando su salida y dicen que espera que el ‘Ciclón’ vuelva a Primera para irse al norte. La verídica que el zambo ya no corre y está en bajada. Curuju...

Promete ese River - Boca en el Monumental. Ambos equipos no tienen cracks de cracks como antes, pero meten todo el partido. Son intensos y juegan a cien por hora. Abre que voy... Me voy soy fuga.