El premio a la mejor hinchada es bien merecido, pero eso fue allá. Acá nuestras tribunas son una lágrima

Del saque somos carnecita... Bien el ‘Rayo’. Se nota que ha madurado y, como está enchapado y corre como Usain Bolt, está destacando en una Liga top como la española. Le hace bien que siga creciendo, aunque su equipo es chico y a veces se comerá varios goles como la vez pasada. Ayer, estuvo atento en el área rival y metió un pepazo. Es titular indiscutible en la banda derecha de la selección. Así es...



Palmas a todos esos hinchas peruanos que sacrificaron vacaciones y billete para alentar a la ‘Bicolor’, en Rusia. Palmas porque se portaron de acuerdo a las circunstancias, salvo un par de sonsos que la quisieron pegar de graciosos haciendo bromas vulgares a las rusas. Por eso el premio de ser la mejor hinchada es bien merecido, pero no confundan las cosas. Eso fue allá, porque acá nuestras tribunas son una lágrima. La gente no acompaña a sus equipos, solo va para los clásicos. Encima las ‘barras bravas’ asustan a los pocos que siguen a su equipo, se agarran a balazos y roban alrededor del estadio. Así es...

También tienen culpa los organizadores del campeonato. Se suspenden partidos, no se sabe si se jugará solo con hinchas locales o también visitantes. No dan seguridad a los que aman el fútbol. Y no va ser...



Ya me contaron que el lunes pasado cumplió años un zurdo de los ‘basureros’, que el año pasado jugó en los ‘santos’ y debutó en Primera con un equipo de Ate. Invitó a su gente más cercana y varios llegaron con una botella de whisky. Al final, la esposa del homenajeado los ‘parchó’ y prohibió el ingreso de licor a la casa. Rexuxa...

¿Se acuerdan del zambito que estuvo unos días en ‘cana’ de Paraguay? Ahora está sufriendo por su ‘patrona’. Como él nunca le daba su lugar y no le mandaba pensión, la señora se arrancó a Miami, allí conoció a un ‘tombo’, nacido en Cuba, y se casó. El pelotero la timbra, le escribe, pero ya es muy tarde. Pobechito... Me voy, soy fuga.