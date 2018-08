Selección peruana: Lo que queda claro es que Alexander Callens y Cristian Benavente están borrados del mapa

Del saque somos carnecita. .. Ricardo Gareca dio la lista para los amistosos de setiembre contra Holanda y Alemania. Las novedades son los 5 nuevos convocados, de los cuales cuatro vienen de Sporting Cristal: Patricio Álvarez, Johan Madrid, Marcos López y Horacio Calcaterra. Ya está como el Comité Consultor, que hace poco renunció y todos eran del Rímac. Encima, el ‘Guía sexual’, que no es derecho, busca meterse por los palos. El otro llamado es Ray Sandoval, que es titular en el Morelia de México. La firme que el arquero no me llena. El marcador corre la banda y tiene sus cositas, el nacionalizado es simple y pisa las dos áreas y el juvenil necesita recorrido para que vaya canchero a la Sub-20. Lo que queda claro es que Alexander Callens y Cristian Benavente están borrados del mapa. Simplemente, no gustan. Rexuxa...



Ayer, plan de 3:45 de la tarde, Juan Vargas, su hermano y unos causas salían con la panza reventando del restaurante ‘Polo Marino’, al frente del Centro Comercial ‘El Polo’. El ‘Loco’ llevaba una bolsita con jama o un postre. Parece que le quedó chico el ‘combate’. Estaba en buzo, casaca jean, zapatillas y con un auto negro deportivo. Allí se come pescados y mariscos. La pregunta es: ¿Cuándo empieza la dieta? Si te cuidas, fácil juegas dos años más. Y no va a ser...



Ese ‘Conejo gordo’ cabecea y debe a todo el mundo, pero se da la gran vida. Lo vieron la noche del jueves en la discoteca ‘Open’ en Miraflores, brindando como el representante de Cristiano Ronaldo, con la diferencia de que el portugués Jorge Mendes es un crack manejando futbolistas. Es que tiene su maquinaria para inflar a sus representados y luego los vende a cinco veces más de su precio real. Y si no les consigue equipo, les paga de su billete. Además, administra sus negocios y hace crecer sus fortunas. Aquí el gordito es comentarista en radio y televisión y coloca peloteros de medio pelo. No seas malo...



El ‘Mudo’ se viene rehabilitando en la Videna. Tiene ofertas de Melgar y la ‘U’, pero no se apresura en su recuperación ni en arreglar con nadie. Es que el zaguero es sano y solo se dedica a su familia y la iglesia cristiana. No malgastó su dinero en trampas, vicios y frivolidades. Por eso se da el lujo de esperar la mejor propuesta. En Colombia, de 19 partidos con Junior de Barranquilla, solo arrancó cuatro y terminó tres. Pero igualito chapó toda su ‘guita’. Se cuida afuera de la cancha y con los contratos. Ayayayayay... Me voy, soy fuga.

