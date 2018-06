Selección peruana: "Dejemos los lamentos y miremos el futuro", sostiene El Bombardero

Del saque somos carnecita... Basta de lloriqueos, porque la selección murió de pie ante uno de los favoritos al Mundial. Basta de triunfos morales, porque nos acostumbramos al ‘casi casi’. El equipo compitió y deja una sensación extraña. Se va de Rusia 2018 por dos errores puntuales y no porque se haya colgado de su arco. Dos equivocaciones en salida nos mandan a casita (ante Dinamarca y Francia). No perdimos la clasificación ayer. Fue en el debut. Era el rival para lograr el pase a octavos. Duro de asimilar para la mejor hinchada del mundo, pero así es la vida. El consuelo es que volvimos a la fiesta después de 36 años y que hay gente como para ‘guerrear’ en las próximas Eliminatorias. Hay 13 titulares y necesitamos varios más. Sí, señores...

Paolo no se desprendió rápido de la pelota y nos vacunaron. Pogba se la robó, la tiró adelante a Giroud, remató en primera, el ‘Mudo’ Rodríguez salvó con sus piernas, pero descolocó a Gallese. Mbappé, atento, solo le dio el empujoncito. Presión alta y definición simple. La verídica que los galos crearon situaciones en la primera etapa por su movilidad en el ataque. En el complemento, ambos se equipararon la posesión del balón y las ocasiones. Nos excedimos en el pasecito lateral y a veces hacemos una de más. No es hora de reproches con los jugadores, que no son robots. Es tiempo de calma para analizar más fríamente. Ahorita estoy volando, porque duele irse sin goles y sin puntos hasta el momento. Sin darle una alegría al que vino de Lima, de Asia y Europa. Al ‘michi michi’ que se enganchó con la tarjeta o préstamo para dar su aliento. Hay que ganar a Australia para marcharnos dignamente. Curuju...

Gallese estuvo correcto en su puesto. Mis respetos para Aquino, que se enseñoreó en la contención, aplicado en la marca y no se equivocó en la entrega, todas las divididas fueron suyas. En el podio lo siguen Advíncula y Carrillo. El ‘Rayo’ impasable por la derecha. Tiene una masa muscular que lo hace muy fuerte en el hombre a hombre. Lo de la ‘Culebra’ es para destacar, porque hizo que le dé jaqueca a su marcador Lucas Hernández. Le dio un baile al que se le cruzó en el camino, aunque lo del sábado pasado fue mejor. Los zagueros tienen nota aprobatoria porque frenaron a ‘monstruos’. No son responsables en el gol. Trauco fue superado en el primer tiempo. Flojito en el uno contra uno y demasiado impreciso en el pase corto y largo. Se reacomodó en el complemento. Yotún irreconocible y Cuevita de adorno. ‘Yoshi’ no repitió su actuación de la primera fecha. Estuvo desorientado y fue una garita sin peaje. Lo pasaron facilito. Lo de ‘Aladino’ es alarmante. Es un ‘10’ que no pilla una. No corre el balón y pisa una eternidad la redonda. Un par de jugadas prefirió esconderla antes que circular el esférico. Encima, no marca la diferencia en el desarrollo del partido. Nuestro capitán, berrinchudo con el árbitro y calentón. Solo tuvo una clarísima, pero disparó a los pies del arquero. Una de sus presentaciones más bajas con la Blanquirroja. Con la ‘Foquita’ en el complemento, ganamos volumen ofensivo, aunque le cerraron los circuitos. No brilló ni su frente. Santamaría conchudo y bien parado. No desentona en oficiales ni amistosos. Cumple como los dioses. El chato Ruidíaz es para que ‘Mr. Chipi’ lo agregue en sus estadísticas. Necesitamos gente de más ‘tallarín’, fuerza y potencia. Ayayayay...

Toca lavarse la cara ante los ‘Canguros’ para despedirnos de un grupo muy parejo en juego y no en resultados. Dejemos los lamentos y miremos el futuro. Estoy dolido y triste, pero no se acaba el mundo. Voy a bañarme con agua heladita para botar toda la mela. Mañana estaré con dos rayitas menos en las revoluciones y comentaré lo que pienso de Gareca y esta eliminación tempranera. Los hinchas, en su mayoría, están ciegos, yo no. Tampoco soy sonso ni mono con metralleta. Simplemente diré mi posición. Así es... Me voy, soy fuga.