"Que no se le cierre la puerta a ningún jugador" [VIDEO]

Del saque somos carnecita... Ricardo Gareca declaró que la Eliminatoria no es igual que el Mundial y tiene razón. Es por eso que no le cierra las puertas a ningún jugador. La presión es distinta y las selecciones llegan con más trabajo y entrenamiento. Además, te chocas con superestrellas como Messi,Cristiano Ronaldo, Neymar, Lewandowski, Griezmann, Mbappé, Morata. Te marcan zagueros de la talla de Sergio Ramos, Pepe, Hummels, Kompany y otros que juegan y meten taba. Te saludas con Iniesta, Isco, De Bruyne, Hazard y arquerazos como Courtois, Neuer y De Gea. Esta es una lista mínima de todos los bravos de bravos con los que se van a cruzar. Así que hay que foguear a Bulos, Da Silva, Cartagena, Peña, Callens, Manzaneda, Sandoval y otros que tengan condiciones y sean proyectos de crack. Giras y partidos. Así habrá más material para escoger. Y no va a ser...



La verídica que ahora que estamos con otro cacharro a nivel de Sudamérica y Mundial, hay que cambiar muchas cosas, con el fin de mejorar y seguir compitiendo. El fútbol será el mejor negocio estos cuatro años y hay que aprovecharlos, porque las empresas te tocarán la puerta, harán fila para ser auspiciadores de la selección. Y eso es un plus para crecer y no quedarnos en celebraciones y festejos. Hemos estado 36 años en la lona y nos ha costado sangre salir del pozo. Así que es mejor tomar las correcciones en posición de ganador que de perdedor. Sí, señores...



En mayores, salvamos la noche raspando, como dice la brujita de Jaime Bayly. A mí me vale lo de los tres puntos en mesa y el séptimo puesto. Mi himno se escuchará en todo el planeta a partir del 14 de junio. Y al estilo Renato Tapia, a todo pulmón. El ‘Capitán futuro’ ha contagiado a sus compañeros y compatriotas, que ahora lo entonan con sentimiento. Pero si queremos continuar inflando el pecho y sentirnos orgullosos de nuestro país, hay que sacarnos la venda de los ojos con las Sub-15, 17 y 20. Curuju...



Somos un rotundo desastre en las inferiores. La Federación no puede gastar casi todas sus balas en la absoluta. Tiene que apostar por los chamacos que de acá a unos años serán los próximos Guerrero, Farfán, Gallese y Rodríguez. Que no se preocupe únicamente en mandarle entraditas a los vagos que se sientan en la avenida Abancay. Una perlita: El Independiente del Valle de Ecuador, que fue subcampeón de la Copa Libertadores en el 2016, tiene 10 canchas e invierte lo que los 16 clubes de aquí destinan a los chicos. Y no clasificaron. Esta vez no la achuntaron, pero planificar te acerca al éxito. No puede ser que haya equipos de la Copa Centenario y Federación que no les dan ni un vaso de agua a los mocosos después de los entrenamientos y partidos. Ni siquiera un plátano en la pretemporada. Que ‘Abramovich’ les tire un centro a los clubes. Ayayayay... Me voy, soy fuga.