Selección peruana: "Este 0-0 ante Suecia es el mejor resultado para bajar de las nubes", dice El Bombardero

Del saque somos carnecita... Yo soy periodista y mi enfoque es distinto al de algunos hinchas y loquitos que se nublan. Este 0-0 ante Suecia es el mejor resultado para bajar de las nubes a varios sonsos que alucinan que sin jugar ya estamos en semifinales de Rusia 2018. Otros que han ‘fumado de la mala’ y creen que nos subimos al podio el 15 de julio. No podemos marearnos con un solo ataque durante 90 minutos, como sucedió ayer en Gotemburgo. No somos favoritos ante Dinamarca, Francia y Australia. Ni frente a nadie. Lo nuestro es partido a partido y con humildad. Ayer nos chocamos con una selección dura, física, veloz y es lo mínimo que nos espera en Saransk, Ekaterimburgo y Sochi. Y por siaca, no enfrentamos a una top, sino de nivel 3 en Europa. Y no estoy desmereciendo a los vikingos, que perdieron la final del 58 frente al Brasil de Pelé cuando la pelota parecía un zapallo, una bola de billar. Y en el 94’, cayeron en semis contra la ‘canarinha’ de Bebeto y Romario. Lo que pasa es que hace décadas no están en el radar de los favoritos. Es de esas selecciones que guerreando y de carambola, por allí avanzan. Sí, señores...

Muchachos, esto no es Copa América, donde los jugadores llegan pensando en las vacaciones, trampitas, rumbas, viajes y se relajan. Esto es un MUNDIAL. La vitrina máxima para la gloria y contratos millonarios. Tú y yo, cuando éramos niños, soñábamos haciendo un gol frente a Brasil, Argentina, Alemania y en el último minuto. Aquí no perdonan errores, detalles ni pestañeadas. Te duermes y te mandan a casita. Una desatención y ‘bye, bye’. En los primeros minutos hubo errores en salida. En amistosos se pueden pasar por alto. En la alta competencia, ya fuiste. En este torneo, te encuentras ‘face to face’ con gente del Real Madrid, Barcelona, Manchester United y clubes de élite. Y no va a ser...

Tengo varios apuntes: La zona de Miguel Trauco hay que reforzarla urgente. Sufrimos demasiado por esa banda. El zurdo siente la falta de continuidad en el Flamengo. Fue una puerta de colegio a las 7:30 de la mañana. Le hicieron el uno contra uno con facilidad y se metían sin pedir permiso. Alguien tiene que darle una mano con el recorrido. Ya contra Arabia se le vio impreciso. La firme que Cuevita es el llamado a marcar la diferencia. Debe ser más influyente y determinante con la casaquilla 8. Los pasecitos cortos y laterales no existen en el fútbol moderno. Lo estoy bancando desde las Eliminatorias y ni mela todavía. Así es...

La verídica que este equipo tiene tres fijos: Paolo Guerrero, Tapia y Edison Flores. El ‘Orejas’ chambea parejo, es solidario con el compañero. Se coloca el overol y marca y juega donde lo utilizan. Fue suficiente los 15 minutos que lo soltaron a la cancha para darse cuenta de que es inamovible. Su actuación más baja es de 6 puntos. Si André Carrillo sostiene el nivel que demostró ante los camellos, le van a llover ofertas de clubes grandes. Pero si repite lo de ayer, se viene a Alianza Lima. No entiendo por qué se prende y se apaga. A lo mejor se ha cuidado para no lesionarse. Y una más, si al ‘Depredador’ no le llega el balón, se muere de hambre y no le vamos a hacer daño a ningún rival. Tírensela, pero con ventaja. El hombre solito se recursea, crea peligro y genera espacios. Curuju... Me voy, soy fuga.