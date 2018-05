La selección peruana voló a Suiza, pensando en el Mundial, y el pueblo le dio todo su cariño

Del saque somos carnecita... La selección voló a Suiza, pensando en el Mundial , y el pueblo le dio todo su cariño. Es una emoción colectiva que le hace bien al país. La gente vive estas horas de otra manera, sonríe, aplaude y muestra orgullo. Increíble todo lo que puede lograr la pelotita. Y no va a ser...

Los muchachos del ‘Tigre’ siguen respetando la idea de juego que los clasificó a Rusia. Contra Escocia mantuvieron el toque preciso, la pelota a ras del piso, el juego corto y mucha movilidad. Esa es la fuerza de este conjunto, lo hace casi de memoria y nunca se descontrola, pese a que ciertos partidos, por momentos, se le pongan cuesta arriba. Sí, señores...

Este equipo va a morir con cuatro defensas al fondo, dos volantes de recuperación, tres con ida y vuelta y uno solo en ataque. Con o sin Paolo , jugaremos con un solo hombre en la delantera, pero con volantes que tengan llegada. Así es...

Todavía hay temas pendientes: el remate de larga distancia. Si en un momento nos toman la mano, podría ser el factor sorpresa que desequilibre. Por ejemplo, cuando los escoceses se agruparon al fondo, nos costaba entrar al área, no encontrábamos espacios y allí se vio la importancia de rematar desde fuera del área. Curuju...

El lado más flojito parece ser el de Miguel Trauco , pero también quedó demostrado que el jugador de Flamengo se transforma con la Bicolor y en la selección conocen sus defectos y por eso hacen los relevos para no abandonarlo. Tanto Yotún como el ‘Orejas’ cumplen esa función cuando les toca enfrentar a un extremo veloz. Es un equipo solidario. Sí, señores... Los muchachos ya están pensando en Dinamarca y solo queda apoyar. Y no va a ser... Me voy, soy fuga.

