Del saque somos carnecita. .. Renato Tapia debería resolver su situación con el Feyenoord lo más pronto posible. No le hace bien a su imagen que ese director deportivo declare que no lo quieren prácticamente ni regalado. El mensaje siciliano es que no les interesa y es pan con relleno y camote. El hecho que quede libre en agosto del 2020 con su carta pase en la mano, no amerita que soporte tantas indirectas, porque se devalúa en el mercado. Los holandeses se han encaprichado en que no van a aceptar ninguna cesión de préstamo, solo venta. Vete donde te engrían y te sientas importante. Sí, señores...



Me pasan la voz de que un seleccionado es indiferente a la situación crítica que viven sus hermanos por parte de padre. Los pequeños van sin almuerzo a su colegio fiscal. Se congelan de frío y pasan mil penurias. Que le cuesta tirarles un centro. Mil soles mensuales siquiera para la comida, si gana mensualmente en euros. Dios bendice cuando eres generoso con tu sangre. Y no va a ser...



La firme que ese ‘Turco’, jefe de los chicos de San Luis, es maquinador al mango. Apenas se enteró de que ‘Arcelotti’, técnico campeón del Apertura, no renovaría en Juliaca, levantó el fono para recomendar a los dirigentes a un parrillero que ‘Nogana’ ni en salir a la cancha. El pelado está en nada, pero su amigo-empresario siempre le consigue laburo. ¿Y el peruano que estudió y se preparó? ¿El joven nacional que busca una oportunidad, un cachito? Ni lo empelotan. ¿Y hasta cuándo los Cominges, Maestri, Zegarra, Olivares, Palacios? Le paran balón y escuchan a un tipo que tiene una historia llenas de fracasos en nuestras canteras. Y le dan vida a un don nadie que no ha hecho campaña en ningún club del medio. Qué feo...



Es increíble lo que pasa en el Perú. Técnicos extranjeros hacen aquí sus prácticas y ahora dominan nuestra pelotita. ‘Julinho viejo’ vino para ser encargado y revolucionar las inferiores del Muni y de floro no le falta chamba. Llegó acompañado de dos compatriotas que de a poquitos se han colocado bien. Los tres agarraron al primer equipo de la franja cuando lo botaron al ‘Churre’ Melgar. El tema es que han pasado tres años y estos señores siguen chambeando ininterrumpidamente. El tío está en el ‘Papá’ del Cusco, el preparador físico en Sport Huancayo y el otro dirige al líder de la Segunda. Provecho... Me voy, soy fuga.