Del saque somos carnecita... Todo se sabe. Ya me contaron que ese seleccionado que juega en la tierra del ‘Chavo’, después de la arrochada que le metió ‘Shey Shey’, ahora volvió al ataque por la aeromoza que tiene su casa frente al ‘Jorge Chávez’. El sanazo es pagador neto de besos y caricias. Esta chica lo botó como un ‘dog’ después que le pagó todas sus cirugías. Ahora ha vuelto a ‘afanarla’ con la misma táctica: llevarla a pasear y comprarle todo lo que quiera. Así no corre. Búscate una feíta, pero que te ame. Sí, señores...

Aviso de servicio público: ‘Manzanita del diablo’, un chato que fue volante habilidoso, está pagando recompensa a quien le dé la dirección exacta de un jefe de equipo de un club de Santa Anita, que tiene el mismo nombre de un volante que le decían ‘León’. Asegura que llorando le pidió prestados 5 mil ‘cocos’ y hasta hoy no le responde el teléfono. Qué feo...

Me pasan la voz que los ‘characatos’ han contratado a un doctor que no le dedica mucho tiempo a su chamba porque anda loquito por una blanquita de Surco. Dizque demoraba en responder su fono a los dirigentes y todo porque estaba encerrado con la muchacha que puede ser su hija. No tiene ni 3 días en el cargo y ya está fallando. Así no es...

El ‘Pitbull’ tiene su corazoncito. Está organizando una rifa para comprar varias sillas de ruedas y donarlas a las personas de su zona que andan bajas de recursos y no tienen para comprar una. La firme que tiene guita para comprarlas todas, pero quiere que sus causas participen. Malo en la cancha, bueno en la vida. Vale... Me voy, soy fuga.