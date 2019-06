Ya me contaron que un seleccionado ahora se olvidó de las argentinas y su nuevo amor es una 'veneca' de 18 añitos

Del saque somos carnecita. .. El resultado del Perú-Costa Rica sirve para ganar confianza, ver jugadores y el golazo de Cuevita para que el chato llegue entonado, porque solo alterna en el Santos de Sampaoli. La mala noticia es que Luis Advíncula se lesionó y esperemos que no sea de gravedad. Quedó evidenciado que Ruidíaz no es un 9 de recambio. Es goleador en México, en la MLS, pero su somatotipo no le ayuda en la alta competencia. Lo que me queda claro es que la dupla de zagueros debe ser Abram-Zambrano y que Farfán, Yotún y Guerrero son titulares así estén cojos. Sí, señores...



Todo se sabe. Ya me contaron que un zambito ahora se olvidó de las argentinas y su nuevo amor es una ‘veneca’ de 18 añitos, que vive por San Juan de Lurigancho. ¿Quién es el seleccionado? No lo quiero tirar en cancha para que se concentre exclusivamente en la Copa América. Solo le aconsejo que no se pegue ni se enamore. Es que la mayoría son guapísimas y cariñositas. Son completas: conversan, bailan, liquidan y hacen rico lo que tu yasá. Tienen dos días y te dicen: “Papi, déjame consentirte”. Además, te hacen sentir como si fueses el amor de su vida. Por naturaleza son así. No se dejen chambear. Guerra avisada no mata gente...



La firme que la ‘Hiena’ está reloco. Vive en Arequipa y cuando viene a Lima, arma la rumba en su depa de San Borja. Lo malo es que su viejita sigue en el barrio de Muñoz, en el Rímac. Honra a padre y madre y Dios te multiplicará. O sea, te gastas la plata con los oportunistas y trampas. Después cuando se retiran y están en la lona, recién se arrepienten. Administra bien tu dinero y cumple con tu sangre. Así es...



El ‘Chemo de los pobres’ a esta edad quiere trabajar su cuerpo, porque cree que tiene para más años en la pelotita. Ha contratado un personal trainer para que fortalezca su físico. Asegura que va a ser el mejor jugador de Segunda para volver a Primera. A los 39 años, sueña despierto. En su mejor momento fue taco 5 para abajo. Ayayayay...



Me voy, soy fuga.