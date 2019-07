Hace una semana renegamos por el 5-0. Éramos los peores y ahora nos sentimos campeones por eliminar a Uruguay en penales

Del saque somos carnecita... La misma historia de siempre. Ganamos un partido y la gente se desborda y delira. Muchos se saltan la semifinal de este miércoles y se preguntan con quién jugaremos la final. Por favor, hay que ubicarnos y tomar las cosas con calma. Hace una semana volamos y renegamos por el 5-0 de Brasil. Éramos los peores. Ahora ya nos sentimos campeones por eliminar a Uruguay por penales. Ni lo uno ni lo otro. Toca Chile, al que dejamos fuera del Mundial de Rusia por goles. Ellos no olvidan la ‘charlita’ de Renato Tapia con Radamel Falcao en la última fecha de las Eliminatorias. La tienen tan presente que Fabián Orellana ha ‘posteado’ la foto de la conversa: ‘Colombianos hijos de p...’. Ese mensaje siciliano va también para nosotros. Ese es el sentir de su interna. Que ellos se sigan envenenando. Sí, señores...

No ‘carguemos’ a los muchachos con que es la revancha del 2015, como lo puse ayer por la euforia y emoción. Preocupémonos en corregir errores. Vamos a hacer la del ‘Chavo’ si nos distraemos con esos temas. La prioridad es que Yotún, Carrillo y ‘Cuevita’ recuperen su nivel, porque la firme que están irreconocibles. Que ‘Orejas’ Flores suba un poquito su rendimiento. Si lo logramos, hay muchas chances de competir. No basta el orden defensivo ni esperanzarnos a un error del rival o definición desde los 12 pasos. La actuación del sábado es una inyección de vitamina C, pero no es suficiente para seguir soñando. Hay material humano para guerrear y ‘parchar’. Solo va a depender que los muchachos den su mejor versión. No tengo dudas de que hay equipo para brindar una buena actuación. Así es...

Reconozco la categoría de Alexis, quien es del Manchester United, y Arturo Vidal del Barcelona de España. También me he dado cuenta de que los dirigentes ‘rotos’ no son sonsos. Cambiaron la escuela de Marcelo Bielsa y Jorge Sampaoli, que es correr sin freno de mano, por el estilo de Reinaldo Rueda, que se identifica más con la posesión y dinámica. Es que los Medel, Jara, Beausejour, Aranguiz, Vargas y otros más, ya no tienen 20 años ni están para ir y venir sin parar. Por eso, creo que se defienden más con la pelota que con el ‘pressing’. Curuju...

El ‘León’ Zambrano que no le pare bola a las redes que lo incentivan a meter ‘taba’. Resalto que ‘no se le haya ido la lancha’ en la cancha y debe seguir así. Le sacaron amarilla por una mano ante Bolivia y otra injusta por un foul que no existió contra ‘Luisito’ Suárez. Luego de las amonestaciones supo controlarse, regularse. El miércoles no debe ser la excepción. Tampoco quiero la imagen de asustado de Juan Reynoso cantando el himno en Santiago, en 1997. Simplemente, hazte respetar sin que te expulsen. Hay una imagen en YouTube cuando lo revientas al ‘Chico Maravilla’, que termina de cabeza en uno de los paneles del estadio Nacional de Santiago. El árbitro ni te llamo la atención. Ese ‘chatito’ ya tiene pesadillas contigo. Toda su vida se va a acordar de ese ‘cariñito’. Pero ahora existe el VAR, ajusta lejos del área y sin tarjeta. Ojo que los chilenos la pegaron de serios con los colombianos. En el saludo protocolar, hicieron sonar las manos y encima con caras de malo. Así que nada de abrazos, besos ni risitas. Esto es el ‘Clásico del Pacífico’. No es una guerra. Tampoco es una misa. Ayayayay... Me voy, soy fuga.