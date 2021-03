Del saque somos carnecita... La verídica que la historia entre el futbolista que ha remecido el ambiente de la pelotita local y la rubia a la que le encantan los viajes y ‘peches’ sigue teniendo nuevos capítulos y cada vez hay más ‘zapatos rotos’ que se ganan con sus encuentros. Todo porque ella se va de lengua con sus ‘pinkys’, les cuenta lo que hace con lujos de detalles y no es la primera vez.

Hace un tiempo dejó a su grupo de ‘friends’ que estaban a punto de irse a Colombia y les dijo que todo fue para ir al llamado de su ‘chocolatito’. Ya lo saben, si el hombre no tiene ‘llantas’ o le duele su rodillita, no le echen la culpa a la poca pretemporada. Y no va cher...

Universitario suspendió entrenamientos hasta el lunes 29 por contagio masivo de COVID-19

Ya me enteré de que hay varios que están como locos por chapar el buzo que ha dejado el ‘Oso Yogui’ en San Luis. Hay dos que parten como favoritos. Uno es ‘Pablito clava un clavito’, que tiene el respaldo del ‘Ciego’ y el ‘Maestrito’, y el otro es una ‘Muñeca’, que nadie sabe quién es su padrino, pero siempre tiene chamba. Hummmmm...

Me cuentan que el ‘chato’ que le encanta la chela ha conquistado con su chispa al vicepresidente del club donde juega, un príncipe al que le sobra el billete y tiene hartos pozos petroleros. El directivo lo engríe, le ha agarrado camote y le ha ofrecido que si salvan de la baja le ampliará su contrato con un par de ‘palos’ más de los que gana. El hombre anda ganadazo. Ojalá que aproveche y no haga la del ‘Chavo’ como en sus últimos clubes. Así es...

Se los canto desde ahorita. ‘Hilacha’ tiene las horas contadas en Santa Anita. Nunca le tuvieron confianza, lo pusieron porque el anterior entrenador sacó la cola. Con la última derrota de su equipo, ya están estudiando los CV de un ecuatoriano y un argentino. Para variar, los dos son representados por el siniestro ‘Matador de cucarachas’, al que le encanta jugar en pared con el ‘Buque’. Ayayayay... Me voy, soy fuga.