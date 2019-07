La sobrina del ‘ruso’ ha recibido la propuesta de ‘Santa María, madre de Dios’ para irse a vivir juntos a México, pero..

Del saque somos carnecita. .. Ya me contaron que la sobrina del ‘ruso’, una muchachita que dejó a la ‘Magia’ cuando estalló un escándalo en un depa de Miraflores, ha recibido la propuesta de ‘Santa María, madre de Dios’ para irse a vivir juntitos a México. Ella le ha dicho que sí, pero en tres meses, porque tiene asuntos que resolver en la capital. No trabaja, solo se le ve en discotecas, por eso todavía no quiere irse. Hummmmm...



Así que el ‘Parrillero’ que fracasó con la Sub-20 y hace lo que le da la gana en San Luis, se reunió con el amigo de Marco Antonio y le pidió que contrate a su paisano, que lo sacaron del Altomayo por malos resultados. El muchacho, muy obediente, le dio la dirección técnica de la ‘Misilera’, que está a un paso de irse pa’ La Habana. Ya lo saben...



La semana pasada, un par de ‘amigos de lo ajeno’ se pelaron con el ‘Panadero’. Lo vieron por el mercado de Chorrillos caminando bien ‘acharlado’ con su celular en la mano. Uno de los traviesos se le fue encima y el otro estaba de apoyo. A uno, el excapitán de nuestras selecciones lo chapó del cuello, le metió dos cachetadas y lo hizo llorar. El otro, ni bien vio eso, arrancó en una. El hombre le paró el macho a grandes de verdad y no se va a pasear con dos fumoncitos. Y no va ser... Me voy, soy fuga