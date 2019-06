La ‘Sombra’ en su peor momento. El ‘Tigre’ lo dejó fuera y en Arequipa ya le avisaron que no van a renovar su préstamo

Del saque somos carnecita. .. Mucha previa, Demasiado marketing, Excesiva publicidad. La final de la Champions fue normalita. Pocas emociones y casi nada de fútbol. El Liverpool vacunó al minuto y faltando uno para el final. Después, parecía que los jugadores tenían plomo en las piernas. Ni la sombra de la Premier League y este torneo. El Tottenham tuvo la iniciativa y posesión, pero las ideas se quedaron en Londres, se nublaron. El resultado premió al estilo del revolucionario Jürgen Klopp, un entrenador A1 y no como el chistoso que vino a Alianza. La ‘Orejona’ la ganó a la tercera y merecidamente. Sí, señores...



Mis respetos para ‘Javier Arcelotti’, que ha reivindicado a los técnicos nacionales. Es campeón del Apertura con el Binacional a pesar de las múltiples limitaciones en la logística. Equipo de provincia y por el que nadie daba un peso, un like. Vuelvo a repetir, es el Leicester de hace tres años en Inglaterra. Con el sueldo de Andy Polar, el ‘Piqui’ Cazulo paga la luz, el agua, mantenimiento de su edificio y el ‘Ricocan’ de su perrito. Ni qué decir de lo que percibe de salario el profesor. Eso le sirve al ‘Alcanzapelotas’ para su gasolina del mes. Y razón tiene Claudio cuando dice que hay mucha milonga. Agarren esa flor. Basta de engaños, de comernos el coco con un dron, editando videos, contando que trabajaron con un consagrado. Eso no lo pueden hacer los nuestros. Rexuxa...



Ya me contaron que un ‘Viejo verde’ está más vanidoso que nunca. Baja seguidito a una clínica dental de San Borja. Está arreglándose la ‘casetera’. Es exigente, cuida los detalles y pide que lo dejen como chibolo de 20 años. Y además, también se está haciendo la pedicure. Le falta pintarse las canas y estirarse las arrugas. El choclón es choclón así te apioles. Curuju...



La ‘Sombra’ en su peor momento. El ‘Tigre’ lo dejó fuera de la lista final y en Arequipa ya le avisaron que no van a renovar su préstamo. La muchachita de San Juan de Miraflores, que cada vez que pisa Lima le da hospedaje, ya le advirtió que no lo espera más y que a partir de ahora, ‘más pallares con tallarines’. Pobechito...



El ‘Ponja’ de Mannucci, ex de Ate y el Callao, estuvo por la capital celebrando su cumpleaños. Llegó el jueves pasado, se reunió con sus causas y prometida. No brindó y el viernes se arrancó volando para poder jugar ante los ‘Delfines’. Qué bueno que se haya plantado. Ya se dio cuenta de que guitarra llama a cajón y cajón a vacilón. Tú me entiendes... Me voy, soy fuga.