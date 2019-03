Lo que tenemos son equipos para jugar en casa y cuando llegan los partidos internacionales, los 'cracks' ni aparecen

Del saque somos carnecita. .. La firme que Alianza la sacó barata en Brasil. Antes de los veinte minutos, los de Russo ya perdían 2-0 y parecía que se venía una goleada, pero los brasileños quitaron el pie del acelerador cuando vieron que los blanquiazules eran pan con camote. Gallese, que salvó algunas ocasiones, fue lo más rescatable de un equipo que jugaba a ritmo de masters, mientras que los dueños de casa pasaban a los defensas como si fueran postes. Esto es lo que tenemos, equipos para jugar en casa y punto. Cuando llegan los partidos internacionales, los llamados cracks no aparecen y no son ni la mitad de lo que ofrecen en el torneo local. Ojalá al menos saquemos algunos puntos como locales en los partidos que nos quedan, pero la verídica que lo veo tranca. Así es...

Vi a Cristal ante Godoy Cruz y nada que ver con el equipo que se paseó el año pasado en el campeonato local. Con ser el mejor en el Perú no te alcanza para la alta competencia. No puedes ir a la Libertadores con un arquero que no te da ninguna confianza; además de insistir con una defensa más lenta que tortuga con artritis y, lo peor de todo, que le falta anticipo. Allí nacen todos sus males. Y no va a ser... ¿Qué hacía Cazulo de 10? La explicación es una: los celestes fueron un ‘once’ desordenado e impotente, donde cada uno quiso resolver las cosas a su manera y algunos se escondieron. Y eso que en ese equipo argentino eran puros correlones. Así es...

Emanuel Herrera recibía de espaldas al arco y no encontraba compañero libre para descargar. Retrocedía demasiado y él es útil y temible cuando está metido en el área. Asu mare... Carlitos Lobatón no está en los planes del técnico, por edad y por el juego que pretende plasmar, pero el martes, en los 20 minutos que jugó, fue quien dio más claridad a los rimenses. Como para replantear todo... Me voy, soy fuga.