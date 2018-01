Hinchas de Sport Boys están molestos 

Del saque somos carnecita... ‘Puchungo’ se pronunció en las redes se y quejó sobre el Sport Boys 2018 y le doy la razón, porque es el sentimiento de la mayoría de rosados. Parece el equipo de los ‘Amigos de Johan’, el administrador. Ha fichado viejos, gordos y retirados. Una cosa es Segunda y otra, Primera. El único que se salva es Joazhiño Arroé. No arregló con Deza, Orejuela, Manco y Albarracín. Tres chalacos y uno que tiene el temperamento para ponerse la gloriosa. Espero que me tapen la boca. Sí, señores...



El jueves, plan de 8 de la noche, en Plaza Vea de Barranco, ese volante que tuvo varias despedidas y lloró en todas, estacionó su ‘nave’ en el lugar exclusivo para discapacitados. Una señora le llamó la atención y él quiso hacerse el loco. La doña no dejó de recriminar su actitud y metió harta presión, por lo que, caballero nomás, tuvo que mover su 'caña'. Asuuuuu...



En Matute le faltaron el respeto a las ‘viejas glorias’, los que hicieron grande al club. Para estar en la ‘Noche blanquiazul’ llegaron varios exjugadores a pedir su entrada de cortesía y disfrutar del evento, pero les cerraron la ventanilla. Les respondieron que ya no había y, si querían entrar, que pasen por boletería y pagando con sencillo. La firme que esos tíos alegraron al pueblo, con su juego hicieron que el equipo sea grande y los actuales directivos los basurean. Qué feo...



Al técnico más ganador a nivel de chibolos lo botaron de San Luis como un ‘dog’. Ese que tiene a su cargo las categorías menores de la Bicolor, lo dejó de lado y todo por darle chamba a sus paisanos. Ayayayay... Me voy, soy fuga.