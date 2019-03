Sporting Cristal debe dejar esta noche sangre y sudor en el Estadio Nacional

Del saque somos carnecita... Los complejos, el conformismo y los papelones ya no corren a nivel internacional. Para ser protagonistas hay que jugar todos los partidos como si fueran una final. Cristal debe dejar esta noche sangre y sudor en el grass del Estadio Nacional. Hace diez partidos seguidos que no gana en la Copa Libertadores. Es hora que Herrera demuestre que también es un cazador con rivales extranjeros, porque en el torneo local el ‘Checho’ Ibarra y el ‘Avestruz’ Carty hacían goles con 40 cheques encima. Y no va cher...

Godoy Cruz no sabe hacer goles hace cinco partidos. Que el ‘Pato’ Álvarez esté concentradito, tome su valeriana en el almuerzo, descanse y vea los videos del mexicano Jorge Campos, que con su mismo tallarín fue un destacado en el arco. Quiero ver a un ‘Canchita’ maduro, aguerrido, metiendo y haciendo sufrir a los argentinos. Ah, y también que despierte el ‘Chorri’ uruguayo que hasta ahora no me llena. Los centrales atentos con ese ‘Morro’ García que es la carta más peligrosa del ‘Tomba’, te mueve, te saca, te choca y remata con los dos pies. Así es...

En Brasil, los rojinegros la tienen complicada. Pero les recuerdo que Cienciano, con muchos jugadores reciclados y que nadie quería, le hizo el pare en 2003 al poderoso Santos de Robinho, Álex, William, Diego y Elano, entre otros, por la Sudamericana. Nada es imposible. Los brasileños son los que mejor presupuesto manejan en el continente, pero la plata no juega en el verde, sino el pundonor, entrega y las ganas de no sentirse menos que nadie. Curuju...

Los victorianos viajaron anoche a Porto Alegre con la baja de su ‘9’ Affonso. La verdad, no me inquieto, porque sé que hay un técnico como Russo que sabe su chamba y tiene experiencia en esta competencia. Si hubiera estado el ‘Profesor’ fácil sabría que jugarían al pelotazo. Para mí deben ser fijos Manzaneda, el ‘Gato’ Cuba, Cartagena y el chibolo Quevedo. El equipo tiene que ser rápido en ataque y en marca para contener al argentino D’Alessandro y compañía. Mañana será una prueba de fuego para los blanquiazules. Así es... Me voy, soy fuga.