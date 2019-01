La firme que amo a mi Perú y lo que más quisiera hoy es que me tapen la boca todos los muchachos de la Sub-20

Del saque somos carnecita.. . La firme que amo a mi Perú y lo que más quisiera hoy es que me tapen la boca Marcos López, Jairo Concha, el ‘Zancudito’ Olivares, el ‘Guachimán’ Pacheco, Távara y todos los muchachos de la Sub-20. Es hora de que demuestren los dos años de preparación que han tenido con la selección y superen a los ecuatorianos, que están punteros en el grupo. Los norteños son altos, fuertes, rápidos, pero ese somatotipo lo han tenido siempre y en las mayores les hemos ganado, la última en su propia casa. Así que ya nadie te asusta. Hagamos la nuestra, personalidad, coraje, balón al piso, toque en primera, sin ir al choque, provocar faltas y salir disparados. Guarda con ese zurdo, el ‘10’, que la conoce y el zambito Plata por la derecha. Así es...



Que el técnico se deje de ‘floros’ baratos. En las Eliminatorias, Gareca se equivocó una rueda y mejoró en la segunda para conseguir la clasificación a Rusia 2018. Pero Ahmed solo tendrá dos partidos para ver si avanza al hexagonal. No puede decir que se equivocó en el planteamiento ante Paraguay, cuando se supone que conoce al revés y al derecho a sus pupilos. ¿Para eso ha chambeado 24 meses? Esa disculpa es para alguien que tiene poco tiempo al frente. Y no va cher...



La ‘Bicolor’ no deberá ganarle hoy a Ecuador, sino también mejorar mucho en lo colectivo. Creo que del grupo A saldrán los más fuertes del torneo. Venezuela acabó como líder y no llegó a participar, sino a ganar el Sudamericano. Chile es local y eso es un plus, Brasil puede jugar mal, pero siempre pesa la historia y alguna genialidad de algún jugador, y Colombia muestra un buen juego grupal. Contra ellos debemos chocar si clasificamos entre los seis mejores. Con lo que hemos mostrado no alcanzará. Así de sencillo...



Ayer debutó la ‘Máquina’ del Cusco en la Copa y se dio lo que venía anunciando. Un equipo que no hizo un solo partido de práctica en su pretemporada, perdió ante un cuadro ‘llanero’ que es un pan con mermelada. Los imperiales dominaron mientras les duró el físico, pudieron adelantar, pero se la comieron. Al final solo fue un 1-0 y la próxima semana tienen todo para remontar y seguir en la competencia. Así es... Me voy, soy fuga.