Del saque somos carnecita. .. La firme que apagué el televisor. La Sub-23 de Perú dio pena ante Colombia. Demasiada diferencia en todos los aspectos. Táctico, físico y futbolístico. Fue un baile de aquellos. Esos chamaquitos cafeteros están en otro nivel en ritmo, velocidad, dinámica, habilidad, fuerza, somatotipo y fútbol. Era un Ferrari contra el troncomóvil de Pedro Picapiedra. Los ‘Solanitos’ parecían conos más pesados que el que le tiraron a Tubino. No voy a individualizar, pero no se salva ni uno. El equipo de Ñol no tiene estilo, ni siquiera sello de agua. Ya lleva encima los Panamericanos y no se ve su mano. Voy a darle el beneficio que todavía no ha tenido tiempo de trabajo. Si no hay material humano, hay que guerrear con chamba. Sí, señores...



Así que el ‘Orejas’ suspendió sus clases de baile por la fecha FIFA. El zurdo contrató un profesor para que le enseñe a moverse cuando tenga que bailar con su futura esposa el día de la boda. Es responsable, humilde, pero en la pista es más malo que Nicola tratando a la ‘Negrita’. Lo peor es que ahora tiene que comenzar de nuevo, porque seguro ya se olvidó de los pasitos laterales. Asuuu...



El sábado pasado se armó un tonazo en Surco. Cumplió años la ‘Patrona’ de la ‘Manzanita del diablo’ y el invitado especial fue el ‘Loco’, que llegó acompañado de Blanquita. También apareció el ‘Freddie Mercury’ de ‘Yo soy’ y el exlateral lo puso al centro. El hombre ya hace vida de retirado, aunque hay mañanas que se levanta animoso y se pone a entrenar para volver. Rexuxa...



Ese argentino que hace muchos años se casó con la hija del presi de un club grande, está en el ‘Ombligo del mundo’ como asistente, pero ya tiene su holandesa que lo abriga por las noches cuando hace frío. Cuentan que llegó en la mañana y en la noche ya estaba con su colorada europea. Provecho...



Mis respetos para el ‘Capitán de América’. Ayer, saliendo de ‘Campo Mar’, se dio cuenta de que en la carretera tres practicantes de periodismo esperaban el ‘Maleño’ para volver al Centro. El tío frenó con su nave y jaló a la gente. Por eso, por donde camina, lo saludan y respetan. Es un caballero. Se cosecha lo que se siembra. Y no va a ser... Me voy, soy fuga.