Del saque somos carnecita. .. Siempre repito que debemos acostumbrarnos a ganar. Me da gusto empezar el Sudamericano Sub-20 con un triunfo y no a cualquier rival , sino al actual campeón del torneo, que tiene once jugadores en el extranjero y es uno de los favoritos para clasificar al Mundial de Polonia. La verídica que esta vez un poquito de suerte jugó de nuestro lado. Una falta que no fue penal y por lo menos cuatro clarísimas que los ‘charrúas’ se comieron con tostadas y mermelada. Así es...

La selección, como juego en conjunto, quedó al debe. Algunas individualidades inclinaron la balanza, como el ingreso de Pacheco, que le cambió la cara al equipo. Hay que seguir chambeando seriamente, los tres puntos son vitales y levantan la moral, pero dudo que nos cobren otras faltas así. Fue un arranque que ilusiona, aunque esto recién empieza y ganarle a Uruguay no garantiza todavía que saquemos pasajes a Polonia. Y no va cher...

Cada vez falta menos para ver a los equipos en su nueva versión. Alianza no ha realizado un fichaje bomba, pero con la llegada de Manzaneda, Arroé, Cuba y Cartagena garantiza que no jugará al pelotazo como en los últimos dos años con el ‘Profesor’. ‘Uga, Uga’, Affonso y ese ‘charrúa’ Rodríguez que acaban de fichar, para mí no son de los que llenan estadio. Licúo a los tres y no me sale ni un ‘Tanque’ Maestri, que te garantizaba el gol. Así de sencillo...

Lo de los cremas es preocupante. Alucinan que Hohberg es un contratación estelar hasta el momento. El resto que llegó son taco cinco nomás. Al menos habrá banca, porque el año pasado, el técnico miraba a los suplentes y solo encontraba chamacos. De la mitad para arriba creo que le puede alcanzar para el medio con Alfageme, Correa, Lavandeira, Hohberg, ‘Chiquitín’ y Denis. No creo que vuelva a pelear el descenso, pero tampoco lo veo como candidato al título. Curuju...

En el Rímac faltan por lo menos tres refuerzos. Se le fue lo mejorcito que tenía. Ese ‘Chorri’ que acaba de llegar ojalá juegue la mitad de lo que jugaba el firme. Viene de una mala campaña en Puebla, aunque lo mismo le pasó a Herrera, que no la hizo en Ecuador ni México y aquí se ha convertido en el goleador histórico. Ojo, se le viene la Copa y no queremos más papelones. Así es...