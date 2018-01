‘Supermán’ hizo la del ‘Chavo’

Del saque somos carnecita... La verídica que ‘Supermán’ es caballerito, pero hizo la del ‘Chavo’ en lo deportivo, por la eliminación, y en lo económico, porque la ‘U’ está quebrada. No entiendo para qué salió a despejar una pelota fuera del área al minuto 85 y contra un equipo que tenía nueve hombres. Lo peor es que el boliviano estaba de espaldas, con dos hombres en la marca y en el área no había una sola camiseta verde. Yo tengo dos teorías. La primera es que se emocionó. La segunda, por tribunero. Quiso rechazar para decir ‘aquí estoy’. La inactividad por mucho tiempo le sigue pasando la factura. Ya van varios errores trascendentales. Sí, señores...



Ya me contaron que ‘Giselo’ anda otra vez en ‘La Capital de la Amistad’, pero no en el barrio de la mamita de su ‘retoño’, sino con una veinteañera de Pimentel. Ella tiene su depa frente al mar y ‘Damián’ llega a dormir. Iba una vez al mes, pero ahora baja seguido, ya lo han visto como cinco veces en este enero que está terminando. Eso sí, la chica tiene un hijo y es separada. Las madres solteras, divorciadas y despechadas son su fuerte, porque es encantador de serpientes. Te atrapa con su gentileza y después conoces al monstruo. Asuuuuu...



Mis respetos para ese chinito del puerto. Ya no sale para nada, tampoco mira chica prohibida y todo porque se enamoró de una hermosura que, aparte de rica, es la hija del dueño de un restaurante ficho de Surco. Tiene suerte en el trabajo, en el amor y en la billetera, porque es de familia acomodada. Encima la señorita es profesional. Con razón no arriesga. Curuju...



El ‘Chemo de los pobres’ no tiene plata, pero para rumbear es único. Ayer estuvo sacando entradas en la discoteca ‘Kali’ de Breña para el evento de salsa que organiza la gente de Mirones. La firme es que va por una corista de la ‘Reina del totó’. Ojalá no pase lo de siempre, que se hacen conocidas y después lo abandonan. Curuju... Me voy, soy fuga.