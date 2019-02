El ‘Tanque Roto’ entró con dos amiguitas a una disco, pero como ya está tío, una se le fue con un chico tipo reality

Del saque somos carnecita. .. Los hinchas del Callao le dan el último adiós al gran ‘Kukín’ Flores en la sede del Sport Boys. La firme que el volante fue el ídolo de la última generación de los porteños. Por eso no me extraña que la gente haya llenado de arreglos florales el local de la calle Teatro. La Juventud Rosada debe despedirlo hoy como se lo merece. Así es...

Se viene el primer partidazo del año. Cristal recibirá a Alianza el domingo en el Nacional y para mí, los victorianos tienen ventaja. Están con la sangre en el ojo después de haber perdido por goleada en la final del año pasado, además de tener un técnico viejo zorro que sabe de este tipo de encuentros y viene trabajando con más tiempo que su compatriota Vivas, que apenas tiene 15 días con el buzo celeste. Los zambitos tienen mejor banca y los rimenses se debilitaron vendiendo jugadores. Con Russo, Alianza apuesta por otro tipo de juego, ya no es tan previsible ni se esperanza en el pelotazo como lo hacía con el ‘Profesor’. Y en el arco, Butrón y Gallese me dan más confianza que el ‘Pato’. Solo espero que el árbitro no incline la balanza a favor de nadie. No olvido los penales que no le cobraron al Boys. Hummm...

Ya me enteré que el ‘Tanque Roto’ llegó a Punta Hermosa el sábado pasado. Estuvo en una disco, entró todo grandazo con dos amiguitas, una en cada brazo. Pero como ya está tío, una de ellas miró a un chibolo con pinta de chico reality y se arrancó en ‘one’ cuando ya estaba adentro del local. Quéééé... Me voy, soy fuga.