'Tanque viejo', quien llega como salvador de un equipo peruano, estaba recontra 'sazonado' el último fin de semana

Del saque somos carnecita. .. Lo dije clarito y en limpio en las primeras fechas del Torneo de Verano, Cristal puede coronarse en los tres campeonatos y con el Apertura ya van dos vueltas olímpicas en el año. Falta la última (Clausura) para el capote y la firme que, si mantiene la regularidad, se la lleva caminando. Lo que me preocupa es cuando vaya a la Copa, que empieza en febrero. Así que tienen 6 meses para planificar bien y no hacer papelones ni dar vergüenza. Ya estoy cansado de que seamos mantequilla y pan con relleno y camote. Este año, Lanús los eliminó en la primera ronda de la Sudamericana. Este equipo cobra puntual y los jugadores ganan bien. El problema no es plata. El tema es que se contrate gente de nivel y jerarquía. Sí, señores...



Esta es buenísima. Ya sé por qué cortaron la entrevista del ‘Torpedo’ pospartido Ayacucho-Cristal. Una fecha antes, el delantero tuvo un cruce de palabras con ‘Uña de gato’ en el estadio Nacional: “Tú juegas porque tu papá es el dueño del cable”, le soltó en la cancha. Parece que el zaguero o un ‘zapato roto’ se lo contó a su viejo, quien dio la orden de que nunca más quería verlo en su canal. El incidente tuvo repercusión mediática y parece que el tío aflojó, porque al día siguiente fueron a hacerle una nota en su casa y ayer también le dieron pantalla. La boquilla es boquilla nada más y todo queda en el verde. Hay cosas peores que se escuchan y no pasa ni mela. Y no va a ser...



Se me cayó ese ‘Tanque viejo’ que acaba de llegar al club que juega al final de la avenida Javier Prado. Lo primero que hizo fue internarse en ‘Lima Bar’ de Larcomar, el sábado. La seguridad del establecimiento no permitió que nadie se acerque para un ‘selfie’ ni autógrafo, porque estaba recontra ‘sazonado’. Hace un año metió su último gol y viene con poses de ‘galáctico’. No es ni siquiera el juanete del ‘Fenómeno’ Ronaldo para que venga con esos aires. Lo traen como salvador y se preocupa en liquidar. Qué feo... Me voy, soy fuga