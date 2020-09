Del saque somos carnecita... La firme que me da tremendo gusto que el chico Rodrigo Vilca haya concretado su fichaje al Newcastle de Inglaterra. A sus 21 años emprende la aventura por Europa y ojalá que sepa aprovechar la oportunidad. Si mantiene la curva ascendente, el billete caerá por su propio peso.

Con Renato Tapia en España y él en la Premier League volvemos a tener jugadores en Ligas top, algo que se había perdido después que Claudio Pizarro decidió colgar los botines. A Vilca lo he visto jugar en su barrio de Gambetta y el muchacho la conoce. Pero a veces eso no es suficiente. Hay que ser profesional, olvidarse de los amigotes, las trampitas, dormir a sus horas, invertir en su cuerpo y bastante fuerza mental.

El ‘Bombardero’ llegó a Alemania a los 21, Paolo lo hizo a los 18, ‘León’ Zambrano a los 16 y Farfán a Holanda a los 20. Todos se quedaron más de una década por Europa porque la sudaron y destacaron. Mi deseo es que Vilca vuelva a jugar en Perú cuando esté al final de su carrera. Así es...

Ya me enteré por qué la ‘Academia’ de Argentina le bajó el dedo al zurdo que juega en el ‘Delfín’. Dicen que el entrenador dijo que ‘no tenía el más p... interés por llegar’ y por eso salió a decir que no estaba en los planes.

El cuadro de Avellaneda le puso la puntería hace casi tres meses, hasta había acuerdo en la parte económica, pero las malas lenguas aseguran que el chalaco no quería dejar el barrio y puso hartos peros. Un claro ejemplo para los chicos que están saliendo: las oportunidades a veces solo aparecen una sola vez. La tomas o la dejas. Si un club grande de Sudamérica te pide, hay que hacer las maletas en ‘one’ y soñar con crecer. Ojalá que no se pierda y convierta en uno más del montón... Me voy, soy fuga