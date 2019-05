Del saque somos carnecita. .. Ya me contaron que el técnico ‘soviético’ le hacía ascos a todo desde que empezó los entrenamientos con los zambitos. Cuando se fueron a hacer la pretemporada a la Videnita, entró al cuarto que le asignaron y salió espantado. Dijo que allí no se podía dormir y menos por varios días. En one le tuvieron que alquilar una habitación en el mejor hotel de Chincha, allí sus pupilos se dieron cuenta que todo le apestaba y casi nunca hablaba con ellos. Asuuuuu...



Un problemón se le viene al zambo que juega en la ciudad de Disney. El muchacho hizo travesuras con Alejandra, una muchacha del barrio de Matute. Ahora ella lo timbra mañana, tarde y noche, pero el hombre cada vez que mira que es una llamada con código de Perú, se pone blanco y tartamudea más que cuando se baja una botella de ron con hielo. Pobechito...



El que está temblando más que la tía Susana pensando en que puede ir a cana, es un chino especialista en armar tours a locales con ‘foquito rojo’. El club donde tuvo el máximo puesto va a realizar una auditoría a su gestión y encima, chequearán el contrato de un delantero ‘parrillero’ que firmó por una cantidad ‘A’ y recibe ‘B’. Hummmm...



Bien el muchacho Arakaki que juega en Arequipa. No se olvida de sus raíces, timbró a su primer profesor cuando peloteaba en Comas y le envió billete para que compre uniformes a los chiquillos del equipo ‘Jóvenes valores’ del barrio de Piérola. Vale...



El muchacho Jair Franco, que salió campeón con Universitario en la Copa Libertadores Sub-20 del 2011, sufrió un accidente y está malito. Necesita un billete para los gastos de operación y por eso sus familiares están organizando una pollada en su casa de la urbanización Previ. Una mano al corazón y otra al bolsillo. Hoy por ti, mañana por mí. Y no va cher... Me voy, soy fuga.