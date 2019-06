El tema de la 'Culebra' no es el audio donde lo acusan de una juerga, está fastidiado porque es suplente y está sentado

Del saque somos carnecita. .. DIEZ AÑOS DESPUÉS ‘face to face’ Carlos Zambrano-Luisito Suárez. Duelo de palomillas, peleones, recurseros y guerreros. Es inevitable. Se van a sacar su mela por las características de ambos. La única vez que se agarraron fue en setiembre del 2009 en el ‘Monumental’ por las Eliminatorias a Sudáfrica 2010. Ganamos 1-0 con gol del ‘Charapa’ Rengifo y el ‘León’ tenía 20 añitos. Hoy, los dos están más recorridos y el ‘Pistolero’ es el ‘9’ del Barcelona. Lo que me deja tranquilo es que al zaguero le encanta esta clase de partidos. O sea, chocar con los mejores del mundo. Rinde más. Se agranda como los dioses. Muestra su jerarquía. Tiene en la espalda batallas con Messi, Agüero, Lewandowski, Robben, Ribéry, Neymar, Falcao, Alexis y otros grandes de Sudamérica y Europa. No recuerdo que le haya ido mal con ninguno, porque se hace respetar. A diferencia de otros que se estiran, contracturan, les da diarrea, escalofríos, estrés y les tiemblan las piernas antes de salir a la cancha. Eso sí, con intensidad, con fuerza, pero a la pelota que allí algo va a llevar a casita. Nada de codito levantado, escandaloso, o plancha demasiado arriba. Recuerda que el VAR está jodido. Sean inteligentes. Sí, señores...



ES ELIMINACIÓN DIRECTA Y CUALQUIER COSA PUEDE PASAR siempre y cuando la gente recupere su nivel. Los once que arrancaron ante Brasil jugaron para un punto y máximo 2. No se salva ni uno. Aquí veremos a los que son más fuertes mentalmente y están hechos para los desafíos. Esos que se levantan luego de tropezar, no con piedras, sino con rocas en el camino. Creo que estamos muy frágiles y desprotegidos atrás. Tapia y Yotún necesitan una mano y creo que allí encaja Ballón que tiene ida y vuelta, y es figura en el fútbol chileno. Renato está lento y Yoshimar no quita ni hace notar su zurda. Los charrúas son prácticos: fuerza, velocidad y arco. Ya sea con bombazos al área o remates de larga distancia. Con la posesión y un bloque bien parado vamos a dificultarles las cosas. Así es...



POR SIACA, GODÍN YA NO ES EL MISMO DE ANTES. El ‘Cholo’ Simeone lo dejó ir del Atlético de Madrid porque la caja de cambios ya no funciona ni con mantenimiento. Le sacan media cuadra de ventaja cuando se la pican y llega tarde a los cruces. El DT permitió su marcha al Inter de Milán y nada que se va por un contrato millonario. Lo pudieron retener y se hicieron los locos. Otro tema es que no llegamos con volumen al ataque. Ya es casi costumbre ver a Paolo fajándose y desgastando a la defensa rival y por allí uno nomás lo acompaña. Así estamos varios partidos y hasta las santas hueveras. Y algo más, ya estoy harto del chiche y fulbito de Cuevita. El ‘8’ y ‘10’ viven de la producción: habilitaciones y goles. Nadie suma huachas, sombreros, rabonas y toque con miraditas al costado. Esos detalles no figuran en los museos ni en la historia. Hay que encarar en velocidad en la zona de miedo, pero lo más importante es definir o hacer famosos a los compañeros. Curuju...



EL TEMA DE LA CULEBRA no es el audio que ha comenzado a circular, donde lo acusan de una juerga. El problema es que anda fastidiado porque es suplente. Así de sencillo. Y está sentado porque su nivel es bajo a comparación de las Eliminatorias y Mundial donde la rompió. La solución es darle confianza y minutos. Apapacharlo y engreírlo. Y que ese ‘Bolillo’ no se barretee que los chicos andan desconcentrados por la visita de familiares y amigos. Eso es mentira, porque el ‘Tigre’ ha dado el ejemplo llevando hasta su nieto y almorzando todos los días con su familia. El principal motivo es futbolístico. Y nada más. Ayayayay... Me voy, soy fuga.