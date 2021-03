Del saque somos carnecita... La firme que la llegada de la ‘Foquita’ a La Vicky puede ser un ‘boom comercial’. Les aseguro que a partir de ahora todo será full business para recuperar lo que se gastó en la pésima campaña del año pasado. Tendrán que ponerse las pilas para aprovechar los primeros meses que dure el encanto y sacarle jugo al fichaje, porque fácil que después el ‘man’ solo jugará uno que otro partido. Ah, y fácil deben traer dos o tres refuerzos de buen nivel para parar bien a ese equipo. Así es...

Se los canté desde hace tiempo. La ‘Muela’ estaba haciendo travesuras y no es la primera vez que hace desarreglos. A veces se escapa hasta Cieneguilla en busca de una amiguita que no le exige nada, solo que llegue un par de horas, le cuente sus problemas y él regresa a casa bien relajadito. Ella vive por Pista Nueva, cerquita al puente colgante. Con razón en la cancha ya no plancha con la cara. Ayayayay...

Bien el chibolo Gianfranco Chávez. El muchacho está lesionado, concentrado en su recuperación y solo salió a la calle a comprarle una casa a su familia. No se olvida que su mamita hacía hasta lo imposible para llevarlo a los entrenamientos y ahora la premia comprándole un techo propio. Eso demuestra su buen corazón. Buen jugador y buen hijo. Fijo que le irá bien. Sí, señores...

El Caso del ‘Ratón’ debe servir para los chibolos que recien salen en la pelotita. Después de haber jugado en Europa y con todo para triunfar, le ganó su mala cabeza y ahora va a jugar en Segunda donde lo van a agarrar a patadas. Sigan el ejemplo de Renato, nunca en escándalos ni ampays, y ahora está en la mira de equipos grandes del ‘Viejo mundo’. Así es... Me voy, soy fuga.