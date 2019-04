¡Terrible la campaña del Boys! El único responsable es Johan Vásquez, que trajo 'chalonas' como jugadores

Del saque somos carnecita... La firme que me parece injusto cómo se le han cargado a la ‘Leona’ o la ‘Nueva Rubí’. La han hecho puré en las redes y medios. Yo creo que ella no tiene la culpa. El problema es el hombre que se lo permite porque está templado o es gil. Uno escoge a la enamorada, novia, esposa, trampa o ‘choque y fuga’. Nadie te pone una pistola. Hay chicas que son para oficiales y otras para ‘saliditas contigo’, y nada más. A la flaca no necesitas escanearla ni googlearla. Al ojo te das cuenta. A mí no me gusta que me pidan ni un huesito broster, porque se me acaba el encanto. Yo invito lo que me nace y solo invierto un par de ferros cholos como máximo. Los ‘colmillos’ se los clavan a los sonsos, paganinis, ‘sponsor’ y los sanos que se la dan de buenitos. ‘Morral’ fue mantequilla, por eso le aplicaron el abuso. Rexuxa...



Terrible la campaña del Sport Boys, luego de caer 2-0 con UTC. Solo un punto de 24. Lo picante es que el torneo de Intermedio no suma en el acumulado y la baja ya es una realidad y ‘comecerebro’ para los hinchas rosados. El único responsable es Johan Vásquez. No hay otro. Este chico creyó que administrar el club era como manejar su academia de baile. Trajo ‘chalonas’ como jugadores y un técnico principiante y nervioso como el ‘Chasqui’ a comienzo de temporada. Ahora se ha reforzado con Olascuaga, Tragodara, De la Haza y Junior Ross, quienes en su mejor momento fueron taco 5. El Callao no merece este equipo ni esos dirigentes. Además, no creo que le importe mucho al ‘Amigo de Marco Antonio’ si es crema al mango, al rojo. Qué feo...



Bien el ‘Drogba’ que no le corre a la chamba y se saca la mela para llevar un pan a casita. El zambo se recursea arbitrando en los campeonatos del Batifora y sitios más bravos del puerto. Es un espectáculo porque se viste con colores fosforescentes y la tribuna hace hora. Y por siaca a los fulbiteros, no sean muy malcriados ni le falten el respeto, porque va muy bien al puñete y se pueden ir globos. Tiene 9 dedos, pero baila como Sugar Ray Leonard y pega como ‘Mano de Piedra’. Es de los más respetaditos a la hora de ir al frente. No es manco como varios que conozco y son pura sustancia. Así que búsquenlo, porque es el nuevo ‘Castrili negro’. Ayayayayayay...



Ayer fue cumpleaños de tres ex Universitario. ‘Chevo’ (67), ‘Balán’ (51) y ‘Matador de cucarachas’ (53). Eusebio y Andrés son de los tipos más nobles que he conocido en el fútbol, que está lleno de fuleros, traidores, desleales y partidores. El otro sí es un demonio por la plata y cerrador. Encima mano larga con las damas. Y para cerrar, un rico ‘café don Lucho’. Tu profesión no te pone un cartelito en el pecho. Tu calidad humana es lo que te define, lo que te da una marca. Bueno o malo. Me voy, soy fuga.