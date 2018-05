Del saque somos carnecita... La verídica que el tema Paolo Guerrero tiene triste a todo el Perú. Pero la firme es que estamos en un Mundial después de 36 años y hay que apoyar al máximo a los que irán a Rusia, porque ellos también se mataron para conseguir la clasificación. La felicidad hubiera sido completa si no sancionaban a nuestro capitán, pero así está la cosa y hay que voltear la página. Seamos positivos, porque este equipo dio la talla ante Croacia e Islandia en Estados Unidos. Que ‘Doña Peta’, los abogados y el ‘9’ se encarguen del TAS, WADA, FIFA y la Federación. No hay que distraernos, porque estamos a un mes de nuestro debut ante Dinamarca. Aquí siempre estaremos a muerte con el ‘Depredador’, ya que siempre puso el pecho por la ‘Rojiblanca’. Sí, señores...

Ya me contaron que una tal Lizet, del barrio de Previ, por Tomás Valle, anda en comunicación todos los días con el zambito que tuvo problemas por meter menores de edad a su depa. Ella lo tiene grabadito como vino al mundo y se lo recuerda a cada rato. ¿Será cierto eso?...

Así que el ‘Claxon’ está tirando harto maicito a una muchachita que tiene como hobby pasar todo el domingo en la ‘Choza’ de Los Olivos. Lo malo que el zambito cuando viene a Lima se olvida de la ‘patrona’ y se amanece en ese local. Guarda ahí...

Me cuentan que en la tierra de la papa a la huancaína, los dirigentes lo cuadraron al tío con pinta de ‘Julinho viejo’. Le dijeron que estaban contentos con su chamba, pero que ya no iban a soportar que arme ‘huascas’ y ‘liquide’ con sus pupilos. El hombre quiso reaccionar, pero lo parcharon en one y que esa era la condición para que siga. Rexuxa... Me voy, soy fuga.

