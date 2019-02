El ‘Tigre’ arribó de su gira y la firme que debe estar más preocupado, porque cada vez tiene menos jugadores compitiendo

Del saque somos carnecita... Ayer me pasé buen tiempo chequeando las imágenes del Cristal-Alianza. Con cabeza fría, una ‘chelita’ y su pan con chicharrón. Y la firme que coincido con Julio César Uribe cuando dice que con lo que tienen los blanquiazules, no les alcanzará para romper redes en la Copa. Fue muy poco lo que mostró el equipo de Russo, solo tres remates directos. Las más complicadas las hizo el ‘Pato’ Álvarez cuando salió a cazar mariposas. Affonso y ‘Felucho’ la pueden hacer en el torneo local, pero a nivel internacional no los veo desequilibrantes. Ojalá me tapen la boca por el bien del fútbol peruano. Así es...

En una semana, los ‘zambitos’ debutarán en la Libertadores, ante River Plate, el actual campeón. Tendrán que dar un giro de 180 grados o esperar una actuación milagrosa para ilusionar a la hinchada. El colocho ‘Juanfer’ Quintero, el ‘Oso’ Pratto o el delantero Borré, si están enchufados, pueden darse un banquete con esa defensa. Asuuuuu...

A pesar que Cristal ganó, tampoco fue convincente. Su ataque depende mucho de la presencia del goleador Herrera. Aún no le veo una al charrúa Palacios que no sé por qué lo llaman ‘Chorri’. Roberto Palacios debe estar enfermándose del hígado. El chiquillo Pacheco va por buen camino, aunque en la Copa le va a costar más. ‘Canchita’ todavía no es el del Melgar, Cazulo ahora corre como un Tico viejo y en el arco, el ‘Pato’ debe tomarse un litro de valeriana y manzanilla para que no contagie con sus ‘muñecos’. Ojo, el grupo de los cheleros es accesible, pero deben ponerse las pilas para recuperar el tiempo perdido por fichar a ‘Obama’, que no era querido por nadie en el Rímac. Curuju...

El ‘Tigre’ arribó de su gira luego de conversar con los jugadores y la firme que debe estar más preocupado, porque cada vez tiene menos jugadores compitiendo y siendo exigidos en sus ligas. A la ‘Sombra’ le dieron forata de Arabia y a la ‘Culebra’ lo están borrando con la llegada del nuevo entrenador. Encima, en la tierra del ‘Chavo’, los únicos con continuidad son ‘Orejas’ y Aquino, que por ahora está lesionado. Asuuuuu... Me voy, soy fuga.