Del saque somos carnecita... La firme que por donde camino, en restaurantes, mercados, plazas públicas, centros comerciales, huariques y cuarteles, todos hablan de lo mismo: si deben o no llamar a Pizarro. Ya lo dije antes, Claudio tiene una trayectoria extraordinaria a nivel de clubes, capo en ligas top, pero también es cierto que en la selección nunca fue el goleador que la rompía en Europa. Ya está para el retiro, no pasa por su mejor momento, él y su equipo ya descendieron en la Bundesliga. No hay razón para convocarlo, ni en la primera lista ni en la definitiva. Si lo hacen, corren el riesgo de partir un equipo que se ha hecho con chamba y mucha unión. No hay por qué cambiar la filosofía que se maneja y nos ha llevado a la clasificación después de 36 años. Y no va a ser...

El ‘Tigre’ sabe cuando un jugador no está para la alta competencia, así lo pongan en forma. Él nos sacó de México 86, con su gol clasificó a Argentina, pero después de los festejos, el ‘Narigón’ Bilardo le dio las gracias por salvarle la vida, pero no lo convocó. Curuju...

El ‘Ciego’ vivióalgo parecido en el Mundial de España 82. El equipo que logró la clasificación tenía un grupo de extraordinarios jugadores, donde brillaba con luz propia Julio César Uribe. Ese equipo se entendía de memoria, jugaban a la perfección, se pasearon en el mítico ‘Centenario’, pero cuando ya se iban a la ‘Madre Patria’ llegó la convocatoria del ‘Nene’. El máximo goleador peruano en los Mundiales, para muchos el mejor futbolista peruano de todos los tiempos, llegó y el grupo se rompió. Los de Alianza por un lado, los de Cristal por otro lado...

Encima le quitaronla ‘10’ al ‘Diamante’ , lo cambiaron de puesto para que Teófilo juegue donde le gustaba y todo se vino abajo y nos regresamos en primera vuelta, cuando todos pensaban que seríamos la sorpresa. Las cosas están claras. Si desean joder este grupo, llamen a Claudio. Así de simple. Es mi opinión y por siaca, nada personal. Así es... Me voy, soy fuga.

