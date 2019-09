Si el ‘Tigre’ lo sabe llevar, ‘Gaby’ Costa va a ser muy útil en la selección... Ojalá también que la ‘Culebra’ despierte

Del saque somos carnecita. .. Si el ‘Tigre’ lo sabe llevar, el ‘Gaby’ Costa va a ser muy útil para la selección. El hombre es fuerte, encara, jode, tapa las salidas, se mete en diagonal y tiene gol. Ojalá también que la ‘Culebra’ despierte, ya que en buen nivel le rompe la cintura a cualquiera. Necesitamos a nuestros jugadores en su máxima potencia. Repito, estas Eliminatorias serán a muerte. Nadie te dará un ‘cachito’ y ya no habrá tres puntos en mesa que caen del cielo. Los milagros son solo una vez. Así es...



La verídica que en el Rímac le dan oportunidad a todos, peruanos, chilenos, colombianos, argentinos y a uno que nació allí, fue ídolo y demostró amor a la camiseta, ni lo miran de reojo. El ‘Diamante’ puso arriba los colores celestes, incluso dejó casi medio palo verde cuando fue vendido a Italia. Son las cosas que no entiendo. Hay varios fracasados que se llevaron en carretilla los dólares y no le dan oportunidad a uno que engrandeció la historia del club. Qué feo...



Ya me contaron que todos los sábados y domingos, un ‘Cóndor’ vuela por el barrio de Santa Luzmila, en Comas. La culpable es una muchachita de buen cuerpo, estudia en una universidad del Cono Norte y por ahora no le pide nada al zambito, solo besitos y paseos en su auto. Ese man no da puntada sin hilo...



Me datean que en las oficinas de un club con la camiseta igualita a la de la ‘Bicolor’, una secre se juega de manos con un dirigente que tiene el nombre de un cantante de baladas argentino. Dicen que se tocan cada vez que se ven y cuando ella sale, él la espera en la esquina del local, se la lleva en su auto y siguen con las tocaditas. Hummmm...



