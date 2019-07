Los tíos campeones del 75’ merecen un mejor trato de las autoridades. Varios están en mala situación económica

Del saque somos carnecita... Confirmado que Flamengo no quiere a Miguel Trauco. René es el titular y acaba de fichar a Filipe Luis, ex-Atlético de Madrid. En pocas palabras, lo va a vender al que ponga más billete en la mesa. Es increíble que le hagan esto al mejor lateral izquierdo de la Copa América, según la Conmebol y la prensa internacional. Espero que el zurdo no se vaya a Arabia, China o Japón, porque creemos que esta en edad para ir a una liga más competitiva o top. Barcelona quiso al zaguero holandés Matthijs De Ligt, de 19 añitos, quien prefirió irse a la Juventus porque dice que es el mercado donde mejor se marca y allí va a crecer profesionalmente al lado de Bonucci y Chiellini. Después le tomó atención a los 85 palos de euros que pagaron por su pase. Igual debería pensar nuestro lateral. Sí, señores...

Los tíos campeones del 75’ merecen un mejor trato de las autoridades. Varios están parados y no necesitan ayuda. Pero hay otros que están en mala situación económica. El Congreso debería aprobar una ley para que reciban una pensión y salven mínimo la olla y necesidades básicas. La mayoría está en base 6 y 7 y no tiene jubilación. Es jodido manguear con la cabeza llena de canas. Ottorino Sartor, ‘Chevo’ Acasuzo, Eleazar Soria, José Navarro, Julio Meléndez, Héctor Chumpitaz, ‘Panadero’ Díaz, ‘Flaco’ Quesada, Santiago Ojeda, ‘Nene’ Cubillas, César Cueto, ‘Ciego’ Oblitas, ‘Trucha’ Rojas, ‘Patrulla’ Barbadillo, ‘Cholo’ Sotil, ‘Loco’ Casaretto, José Velásquez, Pedrito Ruiz, Raúl Párraga y Julio Aparicio nos regalaron tremenda alegría y no solo basta el reconocimiento. También que le den una mano a los que están ‘aguja’. Así es...

Los rosados han volado como mela. Madrugaron por gusto. Es que los citaron a las 8 de la mañana en el ‘Miguel Grau’ para entrenar y al final no hicieron ni 10 planchas. Fumigaron el estadio. Los jugadores tuvieron que volver a sus casas para hacer sus maletas, porque por la tarde se iban a Moyobamba. Qué feo... Me voy, soy fuga.