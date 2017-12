'Tita', la voleibolista más guapa del Perú, anda solterita

Del saque somos carnecita... Todo se sabe . Ya me contaron que ese delantero gordito que ‘trampeó’ con la hija de un dirigente, anda disfrutando de sus vacaciones en Pucallpa. Allí se ha reconciliado con su esposa, conversaron y han salido un par de veces a bailar. Eso quiere decir que la chamaquita fue un pasatiempo, un gustito, una canita al aire. Se acabó el encanto y volvió a casita. Rexuxa...



Hay un runrún de que el ‘clon’ de ‘Pituquito’ está bajando seguido a San Juan de Lurigancho. La firme que siempre visita a una cuerpona con su plata, aunque nunca la saca para otro lado, a lo mucho la pasea en su auto sin que baje la luna para que no le tomen foto. El hombre llega, entra a la jato y luego se arranca en silencio, calladito y bien sudadito. Es enfermito y caleta al mango. Le emocionan las agarraditas, tipo la ‘Sherres’. Provecho...



Tremenda despedida que se dio el ‘Potón’ con su ‘enamorada’ de Jesús María. Fue el último encuentro antes de volver a Colombia. Dizque se dio un saltito antes de firmar su renovación. El zambo no puede con su genio. Vive doble vida o triple, pero nunca es ratón de un solo hueco. Si ese físico lo tuviera en la cancha, estaría en la lista de Pékerman. Curuju...



Por si acaso, ‘Tita’, la voleibolista más guapa del Perú, terminó con el ‘Monón’ y ya fue el ‘encierro’. Anda solterita y estuvo el fin de semana vacilándose en ‘La Choza de la Anaconda’, un ‘point’ de Los Olivos. La chica se divirtió sanamente con su mancha, bailando entre mujeres y se arrancó tranquilita. Así es... Me voy, soy fuga.