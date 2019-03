Del saque somos carnecita.. . Regreso a Lima y de frente voy al médico. Tengo el hígado reventado. No atendí llamadas, cancelé un dame que te doy con una gringa mamita y me encerré en mi cuarto luego del papelón del equipo del ‘Tigre’. Todavía no puedo creer que un equipo de chistosos que pateó una sola vez al arco nos haya ‘vacunado’ dos veces. La firme que nos pasamos de giles y ellos deben estar que se arrastran de risa. Y pensar que algunos payasos decían que íbamos a golear y, en pleno partido, ‘el gol ya va a venir’. No joroben, cómo íbamos a hacerles gol si arrancamos con un delantero que mide un metro cincuenta con el peinado en la cabeza...



CÓMO ES POSIBLE QUE NO TENGAMOS UN ‘9’ suplente del ‘Depredador’. ¿Dónde están las divisiones menores de los clubes que no los trabajan, no los pulen o no los encuentran? Así vamos a sufrir en la Copa América y Eliminatorias. No conozco una selección que avance sin un goleador, un hombre de área. Venezuela tiene a Rondón, Ecuador a Valencia, Chile a Castillo, Colombia a Falcao y ya tienen recambio. Paolo tiene 35 años y ya está cerca del retiro. ¿A quién ponemos? Con ‘Ozuna’, la ‘Pulga’ o Beto no pasa nada en los duelos calientes. En el torneo local, los Ugarriza, Osorio, Pósito, Bulos o Rengifo son pan con camote...



OTRA COSA QUE ES PARA JALARSE LOS PELOS es que cuando los equipos se nos tiran atrás, no sabemos qué hacer. Le damos vuelta a la pelota, la tocamos en corto, la retrocedemos, no veo trabajo. ¿Dónde están las sociedades en el campo? Otro sistema que arregle el problema y no el bendito 4-2-3-1, que el ‘Tigre’ no suelta ni para ir al baño. Por eso es que nuestros jugadores nunca aparecen en Marca, AS o TuttoSport en la parte de fichajes. Se contentan con irse a la MLS o a México para ganar sus buenos verdes. Falta ambición, hambre de gloria. No todo es dinero. Así es... Me voy, soy fuga.