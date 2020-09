Del saque somos carnecita… Todo se sabe. Me cuentan que el ‘Zancudito’ tiene dignidad y un par de buenas piernas no le mueven el piso. La ‘Tombita’ cortó con ‘Chizito’ y en one fue en busca de consuelo a los brazos del moreno. Le envió mensajitos por ‘wasap’, después lo timbró y cuando le respondió, le comentó que jamás se había sentido tan feliz como en sus brazos; pero el muchacho la frenó y con clase le dijo que su tiempo ya pasó y que se olvide de su número. Qué palta…

Me pasan la voz que un ‘Chato’ de bigotitos, que tuvo varias despedidas, anda medio bajo de fichas y ha puesto a la venta su depa de San Borja. Aseguran que la pandemia le ha quitado poco a poco los ahorros y volverá a vivir a Chorrillos. Lo que pasa es que la plata se gasta si no la inviertes. Y si encima no ‘cuarteas’ bien con la gente cuando te contratan en provincias, la guita se te hace agua. Curuju…

Hay un run run que ‘Amén’ tiene unos tentáculos que llegan hasta la Segunda División. Trajo un técnico de su país para que dirija a un club que tiene el mismo nombre del famoso equipo de Pelé y aclaró que con su compatriota también entraba su hijo a jugar. Lo peor es que lo aceptaron. Qué tanta vaina con este tipo que nos ha dejado en la lona a nivel de menores en Sudamérica. Así es…

La gente de la ‘franja’ está volando. Estaban concentrando en un hotel ‘5 estrellas’ de Miraflores, pero cambiaron a los administradores y ahora duermen en hostales, en cuartos donde escuchas a los asmáticos. No seas malo... Me voy, soy fuga.