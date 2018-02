Tramposos y canallas están midiendo sus tiempos

Del saque somos carnecita... Faltan 48 horas para ‘San Valentín’ y los tramposos y canallas ya están maquinando y craneando sus tiempos. Es que en la fecha central es difícil escaparse. Por eso la hacen hoy, mañana o el día después para que no haya roche. Es que la doña, novia o enamorada te controla todo el 14 de febrero. Y por siaca, el amor es los 365 días del año. Yo creo en los románticos fieles, que son pocos, pero hay. Me caen mal esos que se pasean en la calle con sus peluches, flores, chocolates y se exponen en restaurantes y con frases encantadoras en el Facebook. Pasa la fiesta y lo ves ‘tirando maicito’ a todo el mundo. Yo soy como soy. Soy diferente, pero mi mujer siente que la amo. Más nada...



Me han pasado un dato que me cuesta creer, pero la fuente es buenísima. Y lo voy a poner como un runrún porque quiero dejar la puertita juntita. Es que es increíble que el ‘Diamante bruto’ le haya clavado un puñal al ‘Loquito’. Ese par la rompía en la zona vip de ‘Barranco Bar’ y discotecas fichas de Lima y el sur. No necesitaban hacer juego de luces para que los cueritos vayan hasta su sitio a torearlos. Resulta que los dirigentes le pidieron a la ‘Roca’ que no se vaya a la ‘Rica Vicky’ y le dijeron: ‘Tú eres el líder de este equipo’. El hombre respondió: ‘No, el líder es el arquero’. Así que botaron al portero, le dieron su caprichito y por eso renovó. Qué feo...



La firme que hay clubes que no tienen presidentes, sino capataces o patrones que no dicen ‘gracias’ ni ‘por favor’. No conversan, ordenan. Creen que están en su chacra porque se alucinan técnicos y quieren hacer el equipo o cuando pierden entran al vestuario a insultar al que se le cruce en el camino. Despiden a los técnicos por mensajes de texto, porque no saben mandar un ‘wasap’. Y esto es lo peor que le puede pasar a nuestro fútbol, que se rodee de ignorantes, que pululan por ahí solo porque tienen platita. Cutervo, Arequipa, Moyobamba, Huancayo y Cusco son ciudades que voy a visitar seguido. Así es...



La ‘Harvarting’ ya no derrocha el dinero como antes. El año pasado, el tope de salario era 6 mil cocos. En este 2018 continuó el recorte y ahora es la mitad. Parece que el arquerito, que renunció a una Sub-20 porque no aguantó que apañen las indisciplinas de la ‘Hiena’, ‘Magia’ y ‘Churrito’, es el que chapa alguito más porque es un buen proyecto de venta en el futuro. La política es promover juveniles y que el ‘Buque’ traiga algunos extranjeros para que se divida la ‘naranja’ con el ‘Matador de cucarachas’. Provecho... Me voy, soy fuga.