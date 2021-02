Del saque somos carnecita... La vida presenta casos alucinantes y veo tantas cosas que no entiendo. Hay algunos que la pegan de modernos, superaditos, open mind, comprensivos, caballeritos, románticos y sus parejas les pagan pensando en otros. Ellos son los famositos ‘Sí, mi amor’ a todo. Ellas dominan la situación y se pasean.

Ojo que no se puede generalizar, solo cuento situaciones cotidianas que me toca ver. Yo soy como soy y de viejo seré peor. Seco, pero normalito. El amor se demuestra con hechos y no con palabritas encantadoras ni hipocresías en las redes. Rexuxa...

‘Aladino’ fue invitado hace poco a la casa de uno de los dueños de su club y se quedó sorprendido porque era un Palacio. Todo full lujo, oro y el jeque le regaló una botella de whisky. Ahora el amigo de Toño Centella tendrá que hacer durar ese ‘jarabe’ porque por esos lares está prohibida la venta de licor y menos miccionar en la calle. Ayayayay...

Pablo Míguez regresa a Alianza Lima luego de seis años

La joda ya no corre en el fútbol. Si te ampayan se enteran hasta en Madagascar. Entran a Google y allí todo está registrado. Hay tres ‘angelitos’ que vamos a entrar a marzo y no tienen equipo: Un ‘Patrón’ que anda feliz porque las 24 horas para con su ‘alcohol’ en la mano por la pandemia. El otro es un volante paganini y dadivoso con sus conquistas y hasta las endulza con un churrito. El último es un delantero al que botaron de tres clubes en el 2020 y lo captaron en el lobby de un telo con una ‘bebita con sorpresa’. Ya se habrá dado cuenta de que hasta las ‘torres’ más grandes se vienen abajo. Esto que sirva de ejemplo para que los jóvenes no hagan la del Chavo. Curuju...

Desde aquí un abrazo para ‘Juanjo’ Velásquez que está malito de salud y necesita el apoyo de sus colegas y amigos de la pelotita. Esperamos que Paolo, Claudio y los de su promoción hagan una colecta o movida para que le manden un centro porque no la pasa bien. Le mando un recado: el Señor es el mejor médico y agarrado de su mano no hay nada imposible. Fuerza... Me voy, soy fuga.