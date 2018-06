A solo tres días del debut ante Dinamarca, 'El Bombardero' se emociona con la selección peruana

Del saque somos carnecita... Mañana empieza el Mundial. Estamos a solo tres días de nuestro debut ante Dinamarca. Soy barrio, callejero, pero me emociono con mi selección. La llevo en mi piel. Han sido 36 años de espera, millones de peruanos no han visto a la selección en una Copa del Mundo, por eso entiendo la euforia y locura de los hinchas. Ya es hora de sentirnos grandes, de dejar en el pasado los complejos, de cantar a viva voz: Sí se puede, carajo. Y no va cher...

Vi el video donde el francés Rami le fue a su compañero Mbappé. Se llevó solapa tibia y peroné. Casi lo parte. Todos los galos se asustaron. Pero la firme que así hay que ir en cada pelota que disputemos. El jugador o la pelota. Nunca los dos juntos. Anticipación y respirarle en la nuca a todos esos desequilibrantes como Eriksen, Dembelé, Griezmann o cualquier otro. Eso sí, hay que saber pegar, cuidarse de las tarjetas, porque en el Mundial son bien estrictos. Una cosa es el juego fuerte, otra la matonería. Así es...

La discusión por las calles , bares, oficinas, huariques y en el Metropolitano es Carrillo, Flores o Farfán. Creo que la ‘Culebra’ tiene velocidad y desborde, la ‘Foquita’ potencia, presencia y preocupa a cualquiera. ‘Orejas’ posee desdoble, recorre todo el mediocampo y apoya en la marca. Felizmente, esa es chamba de Gareca y será quien decida lo mejor...

Hay un videojuego de FIFA2018 donde Perú gana la final del Mundial a Inglaterra. Yo soy periodista y no me como ese cuento. Yo analizo en frío. En este torneo nadie te regala un ‘cachito’, nadie es ‘pan con camote y relleno’. Un error y te vacunan. Paso a paso. No subestimo a nadie, humildad ante todo. Así es... Me voy, soy fuga.

VOLVER A LA PORTADA DE TROME.PE

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook , Twitter , y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.