Del saque somo s carnecita... Después de cinco años le volvemos a ganar a Chile, con buen juego y goleada. Lo dije días antes, esta era la ocasión propicia para acabar con la mala racha, aprovechando que el rival no llegaba con algunas de sus figuras. Por eso Medel y Vidal decían que no lo veían como clásico. Querían bajarnos los caballos. Un triunfo que devuelve la motivación a la selección tras las derrotas con Holanda y Alemania. Cuando pusimos la pelota en el piso se generaron las mejores opciones, con Carrillo como el más desequilibrante del equipo y un Advíncula que demostró por qué está en una Liga como la española. Veloz, seguro, punzante, impasable. Los rivales empiezan a respetarlo y otros técnicos ya lo están siguiendo. Así es...

Bien Aquino, estuvo tocado por los dioses. Dos toques al balón y dos goles. Ramos se vistió del ‘Mudo’ Rodríguez, sobrio, sin aspavientos y liderando la defensa. Santamaría se complementó bien, Gallese tuvo poco trabajo, pero dio seguridad. Trauco aún muestra su falta de ritmo en Flamengo, poco en ataque, ‘Orejas’ intentando armar juego y Cuevita sigue al debe. Uno de los más bajos del equipo. Tiene que explotar y trascender más. La ‘Pulga’ Ruidíaz estuvo con los chimpunes cambiados, tuvo dos claritas y las perdió. Era su momento para demostrar su capacidad goleadora. Ojalá que se reivindique ante Estados Unidos. Curuju...

Más allá del resultado, sigo preocupado por las muchas pelotas que se pierden en salida. Que la goleada no tape los errores que volvimos a tener y que pudieron costarnos, sobre todo en el primer tiempo. Es algo que debe seguir trabajándose con mayor incidencia. El toquecito, el juego en corto, los chiches no sirven de nada si no son para generar opciones en el arco contrario. A veces hay que perder el miedo escénico y hacer la fácil con tal de no complicar al equipo. Y no va cher... Me voy, soy fuga.