El ‘Turco’ se pasó de car’e jebe. Después del fracaso con la Sub-20 dijo que solo ‘es formador y no analiza resultados’.

Del saque somos carnecit a... La firme que el ‘Turco’ se pasó de car’e jebe. Tiene una más grande que la del Campo de Marte. Después de su rotundo fracaso con la Sub-20 en Chile salió a decir que solo ‘es formador y no analiza resultados’. O sea, se puso el buzo de la selección para ver si se le presentaba la Virgen para clasificar. Si es así, que tampoco pase por caja este mes, porque su trabajo fue una mazamorra. Este parrillero nos ve la cara de sonsos. En otro país hace rato que le hubiera dado una patada en las cuatro letras, pero acá algunos son acomplejados y se ponen rodilleras con los extranjeros. Ayayayay...

Los primeros partidos en el año de los equipos peruanos a nivel internacional siguen siendo más de lo mismo. De seis encuentros, los perdimos todos. Por ahora, la ‘U’, Alianza, Melgar y Vallejo han jugado amistosos. Real Garcilaso cayó en su debut copero. Ese floro de que recién están saliendo de la pretemporada ya no corre. Ahora, en plena pretemporada, estás listo para correr, meter, tocar. Estamos lejos de la alta competencia. Algunos solo se preparan para el torneo local, que no es exigente como otras ligas. Hace tiempo lo repito, el hincha está harto de papelones y vergüenzas deportivas. Así es...

La verídica que esa defensa de los zambitos no me inspira confianza para disputar una Copa Libertadores ante River o Inter de Porto Alegre. Ante Barcelona de Ecuador los vi sin salida limpia, lentos y sin ser el tubo de escape del equipo que pretende Russo. Ojalá me equivoque, pero salvo la llegada de Aldair Salazar, la gente es la misma y temo lo peor. Curuju...

La ‘Mosca’ la sigue rompiendo con su equipo Royal Pari en el Altiplano. Acaba de meterle una goleada histórica de 5-0 al The Strongest, un equipo grande y con presupuesto diez veces mayor que el de su plantel. Me da gusto por el técnico, que demuestra que los nacionales la pueden hacer afuera. Así es...

Ya me enteré de que el ‘men’ de un club de Primera recibió la lista de refuerzos de su entrenador para este año y cuando leyó los nombres, le preguntó: ‘¿Me quieres oscurecer el equipo?’. Qué feo... Me voy, soy fuga.